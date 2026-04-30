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美國議息 | 本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料美聯儲下半年仍有減息機會

30/04/2026

　　美國聯儲局按兵不動，維持聯邦基金利率目標區間於3.5厘至3.75厘，符合市場預期。香港方面，本港三間發鈔行宣布維持最優惠利率不變，當中滙豐銀行及中銀香港維持最優惠利率（P）於5厘不變，而渣打香港亦宣布港元最優惠貸款利率維持於5.25厘，三家銀行的港元儲蓄存款利率維持不變。

 

美國議息 | 本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料美聯儲下半年仍有減息機會

 

今年樓市料持續呈現「價量齊升」格局

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港美息雖維持不變，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，對比2024年減息周期前的高位，H按業主現時已節省約一成的利息開支；如選用大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃，更可節省更多利息開支，變相提早減息。此外，隨著樓價回穩及成交量顯著增加，市民的置業及投資信心亦有所提升，預計今年樓市將持續呈現「價量齊升」的格局。近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，積極爭取全年按揭業務，並陸續推出不同種類的按揭計劃及上調按揭回贈優惠等，以吸引優質客戶，預計按揭市場將隨著樓市的穩定回升而持續增長。

 

拆息短期內徘徊2至3厘，H按按息維持3.25厘水平

 

　　另一方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.44厘，曹德明表示，現時本港銀行體系總結餘仍維持約539億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。以現時一般新造H按計劃為H+1.3%計算，HIBOR需要跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。

 

料美聯儲下半年仍有減息機會，HIBOR或進一步回落

 

　　曹氏續指，地緣政治問題對通脹的影響仍有待觀察。另外值得注意，是次參與議息投票的12名官員中，有4名投下反對票；而反對票的4名官員中，有3名支持維持利率不變，但不支持繼續寬鬆貨幣政策，未來的息口及貨幣政策的走勢仍繼續存在不確定因素。不過他對減息預期仍持審慎樂觀態度，料美聯儲局下半年仍有減息機會，屆時HIBOR或有機會進一步回落。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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