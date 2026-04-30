異動精選 | 長飛光纖績後散水大挫，儲局委員叫板特朗普港地產股受壓
30/04/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/05/2026 00:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2026 16:40
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