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美聯儲鷹聲震懾，恒指收跌335點報25776失兩萬六兼穿兩平均線，全月仍累升近千點

30/04/2026

美聯儲鷹聲震懾，恒指收跌335點報25776失兩萬六兼穿兩平均線，全月仍累升近千點

 

 

　　美國聯儲局一如預期維持利率不變，連續第三次議息按兵不動，但議息結果下暗藏各種轉舵訊號：在沃什的聯儲局主席提名獲得參議院銀行委員會通過之際，有三名聯儲行長反對在會後聲明中加入寬鬆訊號，除了顯示出FOMC票委對未來通脹憂慮上升，同時也是票委向沃什表明立場的暗示，加之鮑威爾打破慣例在卸任主席後選擇留任理事，被視為對沃什的下馬威。美聯儲減息難關重重，在鷹聲震懾下港股今日顯著下跌，恒指先穿兩萬六，再失守50天線（約25835）及20天線（約25858），全日收報25776，跌335點或1.3%，主板成交近2916億元。恒生中國企業指數收報8681，跌123點或1.4%。恒生科技指數收報4871，跌38點或0.8%。

 

　　回顧全月，月初美國伊朗暫時停火，港股本月首個交易日即錄得奇蹟行情，從兩萬五以下水平一口氣躍升776點，創下自去年2月21日以來最大單日指數升幅，其後美伊首次談判未能達成共識，第二次談判不斷押後，美軍開始封堵霍爾木兹海峽，然而市場認為最壞時刻已經過去，資金押注特朗普TACO行情，港股以至於區內股市未見震盪，恒指企穩兩萬六水平，一度突破26500位置創2月下旬以來新高，然而在4月最後一個交易日，美聯儲多名委員公然表態反對特朗普鴿派立場，美聯儲寬鬆預期被削，為市場吹來淡風，恒指終失兩萬六，但累計全月仍升988點或4%，結束此前連續兩月跌勢。

 

　　累計本周，恒指累計下跌201點或0.78%，為連續第二周下跌。

 

　　回到本日行情，渣打(02888)首季列帳基準稅前溢利升16%收入創季度記錄，績後股價收升1.92%，報190.8元，暫連升4日累計升幅4.26%；友邦(01299)首季度新業務價值按年升13%，股價微升0.12%，報85.05元；滙控(00005)跌0.57%，報140.2元。

 

　　特朗普大碼減息立場遭到美聯儲多名委員反對，本港地產股受壓，新地(00016)跌3%，報135.8元，長實(01113)跌1.05%，報48.86元，新世界(00017)跌0.93%，報8.52元，恒地(00012)跌0.13%，報30.78元。

 

　　半導體板塊今日落鑊，中芯(00981)大升7.75%，報70.9元，華虹(01347)此前受美方制裁消息影響，獲大摩派定心丸後今日反彈5.55%，報114.1元；兩GPU新貴同樣急彈，天數智芯(09903)飆21.3%，報465.8元，壁仞科技(06082)升8.22%，報46.6元。

 

　　國壽(02628)績後升4.45%，報28.62元；信達生物(01801)公布首季度收入喜訊，股價升6.01%，報90元。

 

　　比亞迪(01211)今日顯著捱沽，股價全日跌5.36%，報102.5元。

 

　　內需股兩邊分化，蒙牛乳業(02319)逆市升3.89%，報17.35元，潤啤(00291)升2.52%，報26.84元，美的集團(00300)升0.62%，報89.7元，惟康師傅控股(00322)跌4.89%，報12.05元，萬洲國際(00288)跌4.42%，報9.52元。

 

　　長飛光纖光纜(06869)第一季盈利升約2.2倍，收入增約28%，惟該股績後散水，全日大跌跌13.78%，報199元失守200元關；科網龍頭集體下跌，阿里(09988)挫3.52%，報126元，小米(01810)跌3.72%，報29.02元，騰訊(00700)跌2.38%，報467.8元，快手(01024)跌1.42%，報42.9元，百度(09888)跌1%，報118.7元，惟美團(03690)升0.12%，報83.25元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及阿里。

撰文：經濟通市場組

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