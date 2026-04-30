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《魚缸博客》預測市場係香港有無市場？呢個真係可圈可點啦

30/04/2026

《魚缸博客》預測市場係香港有無市場？呢個真係可圈可點啦

 

　　昨日（29日）港交所(00388)發表業績，有股東向管理層發問，香港究竟會唔會發展「預測市場」呢個項目，行政總裁陳翊庭就話：「港交所本身是證券交易所，一定有興趣發展市場，盡量多元化，但主力會擺在證券市場。」

 

　　連小股東都問，證明近期「預測市場」真係好Hit，但香港係咪真係有能力做到？博客就認為可圈可點啦。

 

　　好似Polymarket咁，雖然都有得賭波，但佢最精彩部分，就係有得賭「政治」，而呢件事本身係香港又比較敏感；假如真係開左一個「港版Polymarket」，但又無得俾人落注政治事件，咁不如就唔搞好過搞了。

 

　　另外一點，就係控制賽果呢件事。好似之前有單新聞，有個法國佬走去Polymarket落注賭天氣，然後走去騷擾人地天文台個溫度計，從而獲取巨額獎金。控制賽果呢件事本身就有好多個方法，每一個投注項又有好多種「騷擾性行為」，舉例就係話賭某個政治人物會唔會提早下台，然後某日走去暗殺佢，咁佢死左咪提早下台，我又可以贏錢？呢種涉及法律同道德問題，真係好難控制同預測。

 

　　所以話，如果香港真係走去搞預測市場嘅賭場，最後一定變成四不像咁，咁就不如唔好搞了，想賭嘅人用自己嘅方法去外國賭就算啦。

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