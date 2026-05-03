一周部署 | 內地長假港股通周三復市，美國公布就業數據

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

北水度假港股周初沽壓減

正值內地五一「小長假」，周一、周二（4日至5日）為內地假期，A股休市，港股通亦暫停交易，此前因美聯儲交出一份內部爭議最大的議息結果，港股在休市前最後一個交易日下跌超300點，失守兩萬六兼穿多條主要平均線，而北水當日淨流入近122億元撈貨。而在港股休市期間，美國公布多項最新數據均強勁，如第一季GDP環比年率增長2%，消費支出增長1.6%同樣優於市場預期，以及上周首次申請失業救濟人數意外急降至18.9萬，屬數十年低位。美股周四大升或帶動港股追落後，北水因暫停交易未能趁升套現，有機會放大港股升幅，但另一方面美國經濟強韌意味著美聯儲委員將強化鷹派立場，總體而言港股預計仍將保持區間上落趨勢。

受多重壓力影響，沙特阿美料下調原油售價

沙特阿美預計將於5月5日公布下個月原油售價。由於霍爾木茲海峽封鎖問題，沙特在5月將出口至亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價(OSP)上調至高於中東基準的歷史新高。然而，市場普遍預期沙特阿美將宣布調整價格，旗艦阿拉伯輕質原油的OSP可能會每桶下調5至12美元。先前因美以對伊衝突導致的供應中斷擔憂已有所緩解、亞洲煉油廠對中東石油需求降溫、印度與東南亞煉油廠在美國豁免下增加對俄羅斯原油的採購，再加上阿聯酋此前退出油組或為增產鋪路，此等因素均迫使沙特必須降價以保住市佔率，對亞太經濟以至股市而言構成利好。

美就業數據料仍強韌，強化儲局鷹派預期

美國即將公布「小非農」ADP私人職位及新增非農就業數據，此前美國公布申領失業救濟人數意外急降，預計中東戰事因素未影響到美國本土經濟，勞動力市場仍處於低裁員環境。此前美聯儲議息交出一份最具爭議的議息聲明，聲明中對美國通脹風險定調為「偏高」，但仍傾向寬鬆，然而有三名委員對此投下了反對票，不認同應維持寬鬆傾向，加上主席鮑威爾決定在卸任後繼續留在美聯儲，將特朗普擁躉、大鴿派米蘭擠出儲局，顯然是對候任美聯儲主席沃什作出警告，而如果就業數據維持強韌，即使沃什主張寬鬆，上半年減息的可能性仍然甚微。

天星醫療業務別具一格IPO有睇頭

最近港股IPO市場相當熱鬧，本周再有兩隻新股上市，其中天星醫療(01609)是中國運動醫學領域的本土龍頭，專注於韌帶修復等高值耗材，亮點在於其同類標的稀缺，公開招股錄得超額認購暫逾900倍，顯示市場認可其技術壁壘與國產替代概念有炒作空間，被視為具備高成長彈性的獨角獸；可孚醫療則主打血壓計、助聽器等家用醫療器械，加上其屬A+H上市項目，可炒作性相較更低，不過該股H股招股價較A股存有約36%的折讓，加上有智能設備零件龍頭藍思科技(06613)等基石投資背書，預計掛牌表現不會令投資者過於失望。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

李偉傑：料25400至26500點上落，留意藍籌業績表現

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