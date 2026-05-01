美股收盤 | 道指收市升790點，標指及納指齊破頂

美股三大指數周四（4月30日）全線走高，標指及納指齊創盤中及收市新高，標指更錄得自2000年以來最大單月升幅。市場受Alphabet(US.GOOG)與亞馬遜(US.AMZN)等巨企強勁季績帶動，完全消化對通脹及經濟放緩的憂慮。

受惠於企業盈利優於預期及市場風險胃納擴張，美股表現勢如破竹。道指收市升790.33點，或1.62%，報49652.14點；標指升73.06點，或1.02%，報7209.01點；納指升219.07點，或0.89%，報24892.31點。

總結4月，三大指數均錄得顯著升幅，其中道指上漲7.14%，納指抽升15.29%；標指飆10.42%，創下2000年11月以來最大月度漲幅。

受企業盈利勝預期及市場風險胃納擴張帶動，美股升勢顯著。(AP)

Alphabet首季營收達1099億美元，超出市場預期，刺激股價收市飆升一成，為大市提供強大支撐。亞馬遜首季雲端業務AWS按年大增28%，帶動營收獲利雙雙超預期，股價升近1%。

然而，Meta(US.META)與微軟(US.MSFT)因大幅上調人工智能基礎設施的資本開支指引，引發市場對成本失控的憂慮，雙雙遭到拋售，Meta股價急挫8.6%，微軟亦跌3.9%。

其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.4%，英偉達(US.NVDA)跌4.6%，蘋果(US.AAPL)升0.4%。工業股卡特彼勒(US.CAT)季度業績遠超預期，帶動其股價單日爆升近10%。

經濟數據方面，美國第一季國內生產總值(GDP)按年化計算增長2%，雖高於上季的0.5%，但略遜於市場預期的2.3%。

油價回調，金價反彈

商品市場方面，國際油價結束早前強勢並出現顯著回調，紐約期油單日顯著下跌2%，報每桶104.76美元；布蘭特期油則錄得0.1%的跌幅，報每桶110.25美元。

經歷本周中段下挫後，國際金價迎來反彈。現貨金升1.7%，報每盎司4621美元；紐約期金升1.6%，報每盎司4634美元。

美匯指數尾市偏軟並逼近98關口，日內報98.02，跌0.9%。美元兌日圓匯率劇烈波動，日圓一度貶值跌穿160大關，隨後匯價出現戲劇性反轉，短時間內急抽約3%，最高觸及155.55水平。日本媒體引述政府官員消息指出，日本政府及日本央行極有可能已實質入市干預，以遏制日圓過度貶值。歐元兌美元匯價近期持續承壓，目前主要於1.17關口附近爭持，匯價報1.1738，升0.5%。

撰文：經濟通國金組

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