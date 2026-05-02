美股收盤 | 道指收市跌152點，納指與標指續創新高

美股三大指數周五（1日）走勢分化，納指與標指雙雙創下盤中及收市新高，而道指則先升後回，一度升336點，高見49988點，其後受部分傳統板塊見獲利回吐拖累而輕微偏軟。

道指收市跌152.87點，或0.31%，報49499.27點；標指升21.11點，或0.29%，報7230.12點；納指升222.13點，或0.89%，報25114.44點。

美伊衝突在持續近兩個月後出現緩和跡象，據伊朗官方媒體證實，伊朗已透過調解國巴基斯坦向美國提交最新的和平提案。新提案建議採納三階段框架，主張先終止軍事行動並重開霍爾木茲海峽，隨後再就核問題展開深入談判，令市場對雙方舉行第二輪和談的預期顯著升溫。

納指與標指皆創盤中及收市新高，道指則受部分傳統板塊見獲利回吐拖累而偏軟。(AP)

國際油價因能源供應中斷的憂慮降溫而應聲下跌，紐約期油報每桶101.8美元，顯著下跌3.1%；倫敦布蘭特期油亦同步下挫，報每桶108.17美元，跌幅為2%。

蘋果(US.AAPL)業績優於預期，成為引領科技股破頂的核心動力，股價收市抽高3.2%。其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.4%，英偉達(US.NVDA)跌0.6%，Meta(US.META)跌0.5%，微軟(US.MSFT)升1.6%，谷歌(US.GOOG)升0.3%，亞馬遜(US.AMZN)升1.2%。

本周美股三大指數均錄得升幅，道指累升0.55%，標指升0.91%，納指漲1.12%。

日圓回落，金價靠穩

美匯指數顯著偏弱，低見97.72水平，尾市微升0.1%，報98.19。美元兌日圓走勢劇烈波動，日本央行周四（4月30日）可能已斥高達5.48萬億日圓干預匯價，美元兌日圓日內升0.3%，報157.06。歐元兌美元表現反覆，匯價曾高見1.1785，尾市報1.172，微跌0.1%。

現貨金走勢靠穩，微跌0.2%，徘徊於每盎司4600至4624美元水平 ；紐約期金錄得約0.03%的升幅，報每盎司約4631美元。

撰文：經濟通國金組

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