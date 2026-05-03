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港股 | 蕭猷華：美元反覆偏弱，港股穩中求進

03/05/2026

　　《套期保值》上周恒生指數維持區間震盪的走勢，全周高低波幅只有523點。每當恒指升至26300點，沽壓隨即增加；回落至25600點附近，則見資金流入承接，顯示市場資金以短線操作為主。整體而言，恒指在4月累計上升近4%。

 

　　美元走勢與港股的關聯性相當緊密，當美元上升的時候，港股便面臨回調壓力；美元下跌，港股則隨之反彈。影響美元走勢的因素眾多，其中最關鍵的莫過於美國聯儲局的利率政策方向。美國3月的個人消費支出物價指數(PCE)上升0.7%，高於2月的0.4%；按年增幅更達3.5%，明顯偏離聯儲局設定的2%通脹目標。因此，聯儲局目前降息的機會很低。

 

　　雖然美國減息機會不大，但是匯率走勢是雙向的。歐元在美匯指數中的佔比超過五成，由於油價上升帶動歐洲通脹升溫，歐盟已面臨加息壓力。因此，即使美國無法減息，也不代表美元必然走強。

 

港股 | 蕭猷華：美元反覆偏弱，港股穩中求進

美元料難轉強，將為港股帶來支撐。(Shutterstock)

 

　　展望5月，預期美元走勢仍然反覆偏弱，港股將受到一定程度的支持。另外，特朗普快將訪華，預期中美貿易關係可望保持穩定。個股方面，人工智能(AI)上游產業中的半導體與晶片板塊，料將繼續受資金追捧。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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