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中東局勢持續緩和，蘋果業績優於預期，標指連漲五周

04/05/2026

　　伊朗戰火在持續近兩個月後出現緩和跡象，美股三大指數周線均錄得升幅，其中標普500指數連漲五周，創下2024年以來最長周連漲。

 

　　納指與標指上周五（1日）雙雙創下盤中及收市新高，而道指則先升後回，一度升336點，高見49988點，其後受部分傳統板塊獲利回吐拖累而輕微偏軟。

 

　　道指收市跌152.87點，或0.31%，報49499.27點；標指升21.11點，或0.29%，報7230.12點；納指升222.13點，或0.89%，報25114.44點。當周美股三大指數均錄得升幅，道指累升0.55%。標指升0.91%，納指漲1.12%。

 

　　蘋果(US.AAPL)業績優於預期，成為引領科技股破頂的核心動力，股價收市抽高3.2%。其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.4%，英偉達(US.NVDA)跌0.6%，Meta(US.META)跌0.5%，微軟(US.MSFT)升1.6%，谷歌(US.GOOG)升0.3%，亞馬遜(US.AMZN)升1.2%。

 

　　伊朗官方通訊社引述外長阿拉格齊與中東各國外長的通話稱，只要美國放棄擴張性做法、威脅性言辭和挑釁行動，伊朗願意進行外交接觸。

 

　　伊朗已透過調解國巴基斯坦向美國提交最新的和平提案。新提案建議採納三階段框架，主張先終止軍事行動並重開霍爾木茲海峽，隨後再就核問題展開深入談判，令市場對雙方舉行第二輪和談的預期顯著升溫。

 

能源供應憂慮暫緩油價回落

 

　　國際油價因能源供應中斷的憂慮降溫而應聲下跌。紐約期油報每桶101.8美元，顯著下跌3.1%。倫敦布蘭特期油亦同步下挫，報每桶108.17美元，跌幅為2%。

 

　　美匯指數顯著偏弱，低見97.72水平，尾市微升0.1%，報98.19。美元兌日圓走勢劇烈波動，日本央行上周四（30日）可能已斥高達5.48萬億日圓干預匯價，美元兌日圓日內升0.3%，報157.06。

 

　　現貨金走勢靠穩，微跌0.2%，徘徊於每盎斯4600至4624美元水平　；紐約期金錄得約0.03%的升幅，報每盎斯約4631美元。

撰文：經濟通國金組

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