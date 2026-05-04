異動股 | 渣打飆4%滙控升3%，美國啟動自由計劃霍爾木茲海峽現曙光

滙控(00005)現價升2.9%，報144.3元，該股成交約68萬股，涉資9786萬元，最高見144.7元，股價創新高；渣打(02888)升4.3%，報199元，友邦(01299)升2.2%，報86.95元。

美國總統特朗普於當地時間3日宣布，美方將於中東時間5月4日上午啟動名為「自由計畫」的救援行動。協助自美伊開戰以來，因霍爾木茲海峽封鎖而受困的貨輪與商船安全撤離。

特朗普在自家社交平台「真實社群」（Truth Social）發文指，這項行動僅專注於讓懸掛非衝突國國旗的民間船隻「安全離開」爭議水道，並非旨在恢復海峽的全面通航。由於伊朗先前在水道布設水雷並對通行船隻開火，特朗普在貼文中強調，行動是代表美國、中東國家，特別是代表伊朗所做出的一種人道主義姿態。

現時，恒生指數報26170，升394點或升1.5%，主板成交逾60億元。國企指數報8797，升115點或升1.3%。恒生科技指數報4957，升86點或升1.8%。

撰文：經濟通市場組

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