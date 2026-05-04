港股 | 午市前瞻 | 霍峽局勢舒緩恒指追落後，小米汽車搞作多迎報復式反彈

上周四（30日）美股三大指數因應經濟數據造好大升，上周五（1日）美股個別發展，港股復市追落後，恒指開市不久後升幅便擴大至500點，不但突破兩萬六，更一口氣衝破四條主要平均線，包括10天線（約26061）、20天線（約25929）、50天線（約25819）及100天先（約26101），其後升幅稍有收窄，但由於北水缺席未能趁機沽貨，沽壓不算嚴重，恒生指數半日仍收報26215，升438點或1.7%。恒生中國企業指數報8824，升142點或1.6%。恒生科技指數報5010，升139點或2.9%。值得留意的是雖然港股通今日暫停交易，半日主板成交仍達到約1076億元。

聶振邦：重磅股業績疊加習特會，恒指短期料有支持

美國總統特朗普宣布啟動名為「自由計劃」的救援行動，協助因霍爾木茲海峽封鎖而受困的貨輪與商船安全撤離。市場樂觀情緒高漲，亞太股市除了中、日股市假期休市外，其餘普遍上升，其中韓股台股均飆超4%。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，除了地緣政局舒緩外，港股早前走勢相對外圍股市落後。自2月尾美以進攻伊朗後，環球股市普遍受挫。但近期外圍股市走勢凌厲，其中美日韓台股市指數均已超越2月尾中東戰事前水平，惟獨恒指仍未追上開戰前水平（約26600）。因此今日（4日）藉勢追落後。聶振邦表示，由於近期晶片股熱炒，而上述國家晶片股佔股指權重較大，反觀港股藍籌只得中芯(00981)一隻晶片股，且其佔恒指權重不大，因此近期恒指升幅追不上上述股市。

聶振邦表示，恒指自4月8日以來，指數均在25500至26500區間上落，短期若沒有自身利好消息，指數料維持在區間上落。不過本月中重磅科技股如騰訊(00700)、阿里(09988)等公布業績，加上美國總統預料在月中訪華，預料恒指短期內相對樂觀。倘若本周恒指能站穩於26500點，後市有望向上突破。若重磅科企業績佳，加上中美元首會面帶來正面信息，不排除恒指有機會上望27000點。

車企月度數據榮辱互見，小米藉勢彈挑戰33元

多家車企公布4月銷售數據，數據好壞參半，其中小鵬汽車(09868)4月交付新車31011輛，按年跌11.51%，按月增13.1%。理想汽車(02015)4月交付新車約3.4萬輛，按年升0.4%。吉利汽車(00175)4月汽車總銷量約23.5萬部，與去年同期持平，按月微增約200部。蔚來-SW(09866)4月交付約2.9萬輛汽車，按年增長22.8%。

而小米(01810)4月交付量超過3萬輛，按年增約7%，按月增長50%，增速創年度新高。2026年首四個月，小米汽車累計交付量達到10.9萬輛，按年增長11%，其中新一代SU7鎖單已超過7萬輛。

聶振邦認為，小米4月交付數據佳，而首4個月累積交付量亦按年增逾一成，在內地汽車內捲嚴重的情況下，交付量維持按年上升，成績不俗，而且SU7鎖單數量亦相當突出。他指出，當SU7剛推出時，市場對該車仍有保留，加上去年多宗涉及小米的交通意外被報道後，市場擔心消費者信心動搖，但從最近銷售數據看，該些負面報道已漸淡化。

聶振邦表示，除了首4個月交付數據理想外，據報小米YU7 GT將於本月底推出，該車定位「適合長途旅行的跑車級SUV」，與SU7 Ultra不同，該款新車並非追求極致性能，而在高性能、豪華舒適和長續航之間取得平衡。聶振邦指，由於小米股價近期低殘，自去年6月高位61.45元跌至近日最低28.8元，期間股價跌逾半，股價今日藉勢作技術反彈。不過該股4月亦曾展開一波反彈浪，彈至33元附近見阻力，因此投資者宜觀察今次反彈是否能衝破該阻力位。

比亞迪(01211)4月汽車銷量約32.1萬輛，按年下跌15.5%，按月升7%，其中出口新能源汽車約13.5萬輛，升70.8%。聶振邦認為，儘管比亞迪4月銷售數據不理想，惟其屬新能源車企龍頭，銷售基數大，上升空間較窄，加上內地車市內捲，銷售下跌早已在市場預料之中，只要跌幅不太急，預料市場仍可接受。比亞迪自去年5月高位持續回調。2月初股價曾低見88.5元，之後股價開始見反彈，今天在4月銷售數據不理想的情況下，走勢仍穩中有升，預料該股短期維持反覆向上，有機會上望110元至115元。

撰文：經濟通通訊社市場組

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