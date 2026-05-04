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金管局：外匯基金首季投資收入345億元，港股投資虧損50億元

04/05/2026

　　金管局公布，今年首季外匯基金錄得投資收入345億元，按年跌56%，按季跌34%。當中債券收入246億元，香港股票虧損50億元，其他股票虧損110億元，外匯投資收入錄得259億元。

 

　　首季支付予財政儲備的款項為58億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為29億元。

 

金管局：外匯基金首季投資收入345億元，港股投資虧損50億元

 

第二季存在很大不確定性，外匯基金將保持多元化配置，重申無意改變聯匯制度

 

　　對於外匯基金第二季展望，金管局總裁余偉文出席財經事務委員會會議後向傳媒表示，難以預測有關情況，因為第二季存在很大不確定性，現時仍不知道中東衝突後續發展、持續時間，以及相關情況會對油價及通脹造成甚麼影響，息口變動亦都會影響金融市場等，認為第二季存在很大不確定性，難以預測第二季外匯基金具體表現。

 

　　他指出，外匯基金會保持高機動性、防禦性及多元化配置，亦會繼續維持比以往更高的流動性，始終環球市場波動大，防禦性及流動性很重要。

 

　　他續指，在特定分類貸款方面，去年底略有上升，但第一季香港經濟內在動力頗強，對貸款質素有幫助，所以大致見到壞帳情況有所回穩。

 

重申無意改變聯匯制度，掛勾一籃子貨幣操作困難

 

　　對於有議員關注會否考慮優化聯繫滙率制度，與人民幣等一籃子貨幣掛勾，以分散風險。余偉文表示，聯繫匯率制度實行逾40年，為香港提供穩定，重申無意改變。

 

　　他又指，環球金融市場投資者仍以美元為基礎，港元與美元掛勾，使香港市場吸引力大。在技術層面上，由於不同貨幣存在巨大匯率差異，港元掛勾一籃子貨幣操作十分困難；轉換掛勾方式對市場影響亦會很大，或影響市場信心。

 

阮國恒：銀行業信貸風險維持可控，整體貸款上升

 

　　金管局副總裁阮國恒在立法會財經事務委員會會議上表示，截至去年底，特定分類貸款比率2.01%，屬長期平均水平，信貸風險維持可控，銀行體系撥備覆蓋率足夠，撇除抵押品的撥備覆蓋率約65%，計及抵押品則超過140%。

 

　　他提及，今年首季初步數字顯示，特定分類貸款比率沒有再上升，相信受惠於經濟表現良好。

 

　　他提及，首季香港銀行業總體存款繼續上升，存款總量升1%，港元存款升1.9%。期內貸款成本較過去一段時間低，銀行首季貸款總量增長3%，認為是較快增速。

 

撰文：經濟通採訪組

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