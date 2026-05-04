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陳茂波：預計今年首季GDP增長加快，出口連升25個月，五一開局旅客增6%

04/05/2026

陳茂波：預計今年首季GDP增長加快，出口連升25個月，五一開局旅客增6%

 

　　財政司司長陳茂波發表網誌，披露多項經濟利好數據。他預期本周公布的第一季本地生產總值(GDP)預估數字，將較去年第四季經修訂的4%增長進一步加快，成為近五年來最強勁的季度增長。私人消費持續改善、出口及固定投資表現向好，是推動經濟提速的主要動力。

 

出口貨值連升25個月，三月單月飆36%，電動機械及通訊設備領漲

 

　　陳茂波指出，今年首季本港出口表現強勁，以貨值計上升32%，連續25個月錄得升幅，創下五年來最佳的季度表現。單計三月份，升幅更達近36%。其中「電動機械、儀器和用具及零件」產品出口上升逾40%；「通訊、錄音及音響設備和儀器」更飆升逾63%。以目的地劃分，香港出口至內地及東盟的貨值分別增長近35%及38%；出口至美國及歐盟則分別上升逾47%及15%。

 

　　入境旅遊方面，陳茂波透露，五一黃金周首兩天（5月1日至2日）經各口岸來港的旅客超過60.2萬人次，按年增加6%。過去一年訪港旅遊業持續暢旺，今年第一季訪港旅客數目按年增速加快至17%，超過1430萬人次。他相信全年旅客量有機會超出原先預估的5380萬人次，帶動全年與入境旅遊相關的總消費增至超過2400億元，較去年增加9.5%。

 

本地消費止跌回升，首季零售飲食消費增5.2%，非快餐類食肆增近8%

 

　　本地消費方面，陳茂波表示，自去年第二季起，本地居民在港消費已止跌回升，今年以來情況進一步改善。根據主要電子支付平台數據，市民日常消費開支連續六個季度按年增加。今年首季，與零售及飲食相關的消費按年增加5.2%，其中非快餐類食肆的消費更增加近8%。

 

　　陳茂波同時關注中東局勢及國際油價上升對本地行業、中小企及整體經濟的影響。政府已公布多項合共約20億元的短期及針對性措施，包括柴油補貼、非私家車輛政府隧道收費減半、液化石油氣燃料補貼等。此外，政府已要求金管局與銀行業界聯手推出新一輪支援措施，包括增加預留予中小企的專項資金、為受影響行業提供信貸支援，以及推出靈活貸款還款安排等。

 

撰文：經濟通採訪組

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