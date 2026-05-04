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滙控預測 | 滙控明放榜，券商料首季稅前利潤升約1%，料首季派息0.1美元

04/05/2026

　　滙豐控股(00005)將於明日（5日）公布今年首季業績，綜合多間券商預測顯示，普遍預期集團第一季度列帳基準稅前利潤為95.88億元（美元．下同），按年升1.1%，收入為184.85億元，按年升4.7%，預期信貸損失11.94億元，去年同期預期信貸損失為9億美元，預期首季將派發0.1元股息。

 

滙控預測 | 滙控明放榜，券商料首季稅前利潤升約1%，料首季派息0.1美元

（資料圖片）

 

料需為中東敞口撥備，次季業績或宣布恢復回購

 

　　摩通預料滙豐首季業績需為中東敞口作出撥備，估計該季ECL準備佔貸款總額約46基點，略高於正常水平。摩通指，雖然中東不確定性高，仍預料滙豐會在今年公布第二季績時宣布重新恢復回購股份。滙豐去年10月公布提建議私有化恒生時預期3個季度（即去年第四季至今年第二季）內不再啟動任何進一步股份回購。

 

CET1比率料13.9%，低於目標範圍

 

　　巴克萊近期報告預期，滙豐首季普通股權一級資本（CET1）比率或僅13.9%，略低於14-14.5%的目標範圍，由於該季的資本累積因信貸損失ECL撥備補充及利率按季上升而受到一定程度拖累，可能意味著在第二季業績公布前無法重啟回購。該券商指，儘管今年ECL準備佔貸款總額約40基點的集團指引有上行風險，不預期現階段首季業績所提的指引會出現重大改變。

 

料中東直接信貸風險有限

 

　　巴克萊指，滙豐在中東的直接信貸風險似乎有限，反映該集團以優質及機構為主導的貸款組合，該集團在更廣泛層面上的任何信貸惡化都應屬可控，且在巴克萊看來，將能被收入所抵銷，甚至綽綽有餘，尤其是受惠於較高利率及持續充裕流動性的銀行業務淨利息收益。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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