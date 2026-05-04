恒指午後升幅收窄，收升319點報26095受制百天線，北水關閘全日成交1770億元

上周四美股三大指數因應經濟數據造好大升，周五美股個別發展，港股復市追落後，恒指開市不久後升幅便擴大至500點，不但突破兩萬六，更一口氣衝破四條主要平均線，包括10天線（約26049）、20天線（約25923）、50天線（約25817）及100天線（約26099），但到午後獲利盤見增，恒指升幅收窄，終失守百天線，全日收報26095，升319點或1.2%。恒生中國企業指數收報8774，升92點或1.1%。恒生科技指數收報4976，升105點或2.2%。內地正值五一假期港股通休市，主板成交仍錄得近1770億元。

車企集體公布4月銷量成績：小米(01810)交付量按年增五成，加上憧憬新車型銷量走俏，股價大漲6.75%領升藍籌，報30.98元；比亞迪(01211)4月汽車銷量約32.1萬輛按年下跌15.5%，股價仍升0.49%，報103元；零跑汽車(09863)交付量續居新勢力品牌冠軍，股價僅升0.3%，報47.56元，同業小鵬汽車(09868)升2.54%，報62.55元，理想汽車(02015)更升漲3.85%，報70.15元，而蔚來(09866)獨憔悴下跌2.36%，報48.04元。

美國總統特朗普於當地時間3日宣布，美方將於中東時間5月4日上午啟動名為「自由計劃」的救援行動，協助因霍爾木茲海峽封鎖而受困的貨輪與商船安全撤離。金融股上揚，滙控(00005)升2.28%，報143.4元，友邦(01299)升1.12%，報86元，渣打(02888)更漲3.25%；油股下跌，中石油(00857)跌2.74%，報11.7元，而三大民航股齊升，國航(00753)抽高5.97%，報4.97元，東航(00670)升4.94%，報4.04元，南航(01055)漲4.55%，報4.14元。

科網股集體造好，阿里(09988)升4.52%，報131.7元，百度(09888)升3.45%，報122.8元，騰訊(00700)升1.11%，報473元，據報豆包將推收費訂閱版本，智譜(02513)升10.25%，報957元，稀宇MINIMAX(00100)升12.62%，報803元；天數智芯(09903)升20.22%，報560元，群核科技(00068)升18.63%，報27元，曦智科技(01879)漲15.23%，報938元，長飛光纖光纜(06869)升12.46%，報223.8元，迅策(03317)升9.34%，報276.4元。

澳門4月賭收數據差過預期，銀娛(00027)跌2.83%，報32.22元，金沙(01928)跌2.27%，報15.95元，新濠(00200)跌3.52%，報4.11元，美高梅(02282)挫3.77%，報11.24元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇