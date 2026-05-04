港交所擬未來數月內重啟黃金期貨交易，余學勤：會徵詢市場參與者及持份者意見

港交所(00388)正準備未來數月內重啟黃金期貨交易。港交所市場主管余學勤出席立法會委員會會議時表示，會徵詢市場參與者及持份者的意見，優化合約設計和完善機制。

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余學勤表示，因地緣政治影響，投資者就黃金買賣和儲備時要分散風險，因此認為黃金期貨的設計和香港實體黃金生態圈的連動絕對有必要。港交所會繼續研究，迎合投資者需求，讓新的期貨產品交易有更顯著增長。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，港交所正準備於未來數月內重啟黃金期貨交易，另其後將在此基礎上，優化合約設計和完善交收機制，詳情將會適時公布，由政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司，往後營運時會參考市場情況及因素，確保系統有效營運，符合市場原則及具競爭力。

對於政府目標3年內黃金倉儲超越2000噸，陳浩濂稱，按行業經驗，倉儲量可以支援高於倍數的黃金交易量，有信心中央清算系統能有效支援大量而且高頻率的黃金清算需求。

他提到，當局會研究向在香港進行黃金交易和結算合資格的機構提供稅務優惠，以吸納相關客戶來港擴展業務。而現時已有不同精煉廠在港營運，當局過去一段時間亦接觸到數家國際精煉商有興趣來港設廠，將提供包括物色廠房等相關協助。

撰文：經濟通採訪組

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