開市Go | 美伊再啟戰火，百威亞太公布季績，超購王天星醫療今首掛

要聞盤點

1、美股周一（4日）三大指數齊告下跌，因中東戰火重燃，阿聯酋攔截伊朗多枚導彈，加上據報有南韓公司運營的船隻在霍峽內側遭到攻擊起火，再度引發霍峽供應中斷恐慌。道指收市跌557點，或1.13%，報48941點；標指跌29點，或0.41%，報7200點；納指跌46點，或0.19%，報25067點。中國金龍指數跌6點。日經指數開報59405點，無升跌。





2、美國與伊朗在波斯灣發生交火，阿聯酋近一個月首次遭伊朗襲擊，富查伊拉石油工業區發生大火。伊朗外長指談判取得進展，警告美國及阿聯酋勿陷入泥潭。受局勢影響，紐約期油升逾3%，布蘭特原油重返114美元。





3、伊朗方面指有美軍艦艇被伊朗飛彈擊中，惟美國官員否認。美國總統特朗普稱伊朗向一艘韓國貨船開火，未明確表態是否違反停火，但指戰爭或再持續兩三周。





4、紐約聯儲行長威廉姆斯重申，聯儲局目前貨幣政策立場已為2026年做好準備，在通脹與就業風險大致平衡下，未見需立即加息跡象。美國30年期國債殖利率升破5%，油價飆升刺激升息押注。





5、美國哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮．皮羅放棄就不利裁決上訴計劃，此前她一直試圖對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查。此舉暫時消除鮑威爾提交證據威脅。





6、特朗普表示期待5月與中國國家主席習近平會面。財長貝森特敦促中國加入美方牽頭的霍爾木茲海峽國際護航行動。





7、歐洲央行管委卡齊米爾表示，由於伊朗衝突，央行6月會議升息料不可避免。





8、港交所正準備未來數月內重啟黃金期貨交易。港交所市場主管余學勤指，將徵詢市場參與者及持份者意見，優化合約設計及完善機制。





9、亞馬遜擴大物流服務範圍的消息令市場擔憂美國物流市場面臨顛覆性影響，聯邦快遞等美國運輸類股份暴跌。





10、OpenAI及Anthropic分別與華爾街成立合資企業，競相推動人工智能工具應用落地。





11、隨著科技行業風險偏好回升，台灣股票ETF上周吸引創紀錄資金流入，人工智能需求成為焦點。

12、英派藥業(07630)今日至周五（8日）招股，每股作價介乎19.75元至21.75元之間，最高集資額達9.13億元，每手200股，入場費4394元，預期於下周三（13日）掛牌，高盛及中金為聯席保薦人，基石投資者包括騰訊(00700)、華泰資本投資、睿遠等14家公司；至於擁有納米遞送材料專利的AI醫藥公司劑泰科技(07666)同日起招股至周五，入場費5303元，貝萊德及瑞銀等18家基石投資者入股。

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