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盤前攻略｜美伊霍峽擦槍走火風險驟升，料港股先守區間底25600

05/05/2026

　　美國展開「自由計劃」疏導霍爾木茲海峽後，伊朗明顯恢復區內攻勢，除襲擊即將退出油組的阿聯酋外，另外亦聲稱已擊中一艘試圖通過霍峽的美國軍艦。不過美方則否認有船隻被伊朗導彈擊中，反指已擊沉多艘伊朗小型船隻，但伊方否認。

 

盤前攻略｜美伊霍峽擦槍走火風險驟升，料港股先守區間底25600

（Shutterstock圖片）

 

　　中東戰火死灰復燃，市場對原油供應憂慮急升，油價抽升，布蘭特期油自107.5美元一度急升至最高115.3美元，升幅達7%。美股因油價急升受壓，道指反應最大，跌557點或1.13％報48941，納指跌46點或0.19％報25067，標普跌29點報7200。

 

*中概股有升有跌*

 

　　中概股升跌互見，阿里巴巴升1.35％報133.27美元，拼多多跌1.94％報97.79美元，京東升0.27％報30.04美元，百度升1.27％報127.48美元，萬國數據升1.56％報43.07美元，理想升1.76％報17.88美元，蔚來彈2.71％報6.07美元，小鵬升0.95％報15.98美元，禾賽跌1.73％報21.63美元，小馬智行升5.16％報10.40美元，攜程跌2.60％報52.81美元。

 

　　ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.06％，折合473.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.58％，折合30.8港元；美團(03690)ADR較港股低0.89％，折合83.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.36％，折合85.7港元；滙控(00005)ADR較港股低1.54％，折合141.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.02％，折合415.1港元。

 

*日韓休市避劫料港股先試區間底*

 

　　霍爾木茲海峽擦槍走火情況加劇，儘管傳出互轟對方船隻消息，但雙方皆異口同聲否認遭對方襲擊，有可能雙方都不想承認受襲後而逼於反擊而加劇局勢。以美股走勢而言，道指對油價急升反應較大，反而科技股為主的納指則反應較細，預計美股走勢暫時傾向穩定。相對港股昨日升市過後，今日亦有空間反映利淡因素，初步以25800為支持，沽壓增大則以下方25600為區間底部支持。

 

　　昨日恒指夜期跌121點，報25885，較現貨低水211點。今日日本與韓國皆為兒童節假期休市，而反映港股走勢預期、有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25981，跌127點，較恒指現貨低水115點，恒指料低開過百點。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日先升後回亦吸引牛倉加強部署，25500至25599最重貨牛區以上有資金更進取部署，25600至25999約400點區域淨增14991張對應期指張數，料成淡友下殺目標，但料重貨牛區前會先有較強支持。

 

撰文：經濟通市場組

 

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