新股上市 | AI醫藥獨角獸劑泰科技(07666)招股入場費5303元，獲貝萊德及瑞銀等18基投認購

由麻省理工學院化學博士賴才達創立的AI驅動醫藥納米材料獨角獸劑泰科技-B(07666)今日至周五（8日）招股，計劃全球發售約2.01億股，當中約5%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價為10.5元，集資最多達21.13億元，每手500股，入場費5302.95元。公司預期於下周三（13日）掛牌，德銀、中信証券及富瑞為聯席保薦人。

公司是次引入基石投資者包括，貝萊德、UBS AM Singapore、高瓴資本旗下HHLRA、Deerfield、RTW、Lake Bleu、未來資產、華夏基金等18家單位，合共認購1.48億美元（約11.6億港元），以發售價計將可認購約1.1億股發售股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的 9.58%（假設超額配股權未獲行使）。

劑泰科技估計將從全球發售獲得的所得款項淨額約為19.77億元，當中約50%將用於支撐公司的人工智能基礎設施及人工智能驅動納米材料平台的核心技術研究、開發及推進；約20%作人工智能開發產品管線中正在進行及計劃開展的臨床試驗，推動候選藥物在多個治療領域及治療模式中的進展；約10%將用於開發公司的動物健康及抗衰解決方案，並將人工智能賦能的解決方案拓展至該等高增長領域；約10%將分配用於支持在全球構建人工智能驅動納米材料生態系統的增長戰略；餘額作營運資金及其他一般 企業用途。

劑泰科技是人工智能納米材料創新公司，致力於實現有效載荷(Payload)在各類生命體中的遞送與應用。簡而言之，公司專注於打造「藥物的快遞系統」，旨在解決大分子及核酸藥物「送不進、送不準、毒性高」的行業痛點。據報創辦人賴才達的祖父是台灣前參謀總長賴名湯。

公司核心技術集成為一套名為NanoForge的AI驅動納米材料平台。該平台是公司專有的、協同整合的人工智能驅動納米創新體系的基礎，涵蓋公司自主構建的龐大脂質庫、人工智能基礎模型、METiS智能體、量子化學與分子動力學模擬，以及AI驅動的高通量篩選平台。依託該平台，公司進展最快的候選藥物（採用AI驅動製劑技術設計）可將臨床前製劑開發時間從傳統的1至2年縮短至不到3個月。





2025年度，劑泰科技錄得虧損收窄至3.92億元人民幣，2024年度則錄得虧損達4.99億元人民幣；收入則達1.05億元人民幣，按年大升70倍。

撰文：經濟通市場組

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