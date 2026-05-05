寧德時代 | 大手配股後仍獲大行接連唱好，股價連日反彈可再吼？

動力電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)自上周二（28日）公布配股集資逾391億元後，股價連日走弱，並曾失守配售價628.2元，低見607元。不過，隨著更多大行繼續唱好，股價近兩日反彈，除重上配股價，今早（5日）更曾逆市升逾4%。其中大摩料其鈉離子電池及凝聚態電池技術突破未來三年將推動增長加速及維持市場份額， 故上調目標價至815元，中信里昂亦指其下半年有多個潛在催化劑，包括第二季業績及鈉離子電池投產。看來寧德時代股價已逐步消化配股影響，可否再吼？

（Shutterstock圖片）

大摩：料鈉電池等技術突破將推動增長加速及維持市佔 升目標價至815元

摩根士丹利發表研究報告指，寧德時代持續創新形成自我強化循環，並非被動應對需求周期。即使原材料價格波動、需求變化及地緣政治干擾，都沒有影響公司的結構性增長軌跡。該行認為，公司正進入新產品周期，兩項新世代電池技術即將商業化，包括鈉離子電池及凝聚態電池，預期兩款產品將快速量產，於未來三年推動增長加速及維持市場份額。



該行將寧德時代2026至2028年盈利年均複合增長率預測由25%上調至30%，升H股評級至「增持」並列為首選股，目標價由695港元上調17%至815港元；同時升寧德時代A股目標價6%至595元人民幣。

中信里昂：短期鋰供應面臨進一步中斷風險 惟下半年有多個潛在催化劑

中信里昂則預期寧德時代將在2026年下半年下一波催化劑發揮作用前暫時喘息。成本上升的憂慮可能再度浮現，並在短期內限制股價表現，因為全球鋰市場正面臨更多供應中斷的風險。儘管如此，投資者仍應繼續累積寧德時代，待市場消化其近期發展後，估值重估將於2026年核心預測下半年恢復。短期內鋰供應進一步中斷的風險，可能再次引發投資者對毛利率壓力的關注。據《上海證券時報》報道，宜春另外四座鋰礦因採礦許可證續期，將於5月面臨停產。這四座礦山的合計產量估計為6-7萬噸。這是在寧德時代宜春鋰礦2025年8月停產且至今尚未復產的基礎上進一步增加。

儘管短期鋰價存在上漲風險，但該行認為對寧德時代的實際影響更可能體現在情緒面，而非基本面。若鋰價自目前的17萬元人民幣/噸出現反彈，其嚴重程度應低於2026年第一季度所見，因此憑藉成本轉嫁機制，對寧德時代毛利率的影響應較易控制。該行維持寧德時代毛利率已在2026年第一季度見底（25%）的看法。

在淡季過後，該行重點提示寧德時代2026年下半年的以下潛在催化劑：1) 7月底：50億美元股權配售禁售期屆滿，這將增加其H股自由流通量，並可能縮窄H-A溢價；2) 8月中旬：2026年第二季度業績，預期受惠於強勁的儲能需求，盈利將持續按季增長；以及3) 2026年下半年：寧德時代宣布的鈉離子電池投產，這將有助其分散鋰基成本。該行維持寧德時代「優於大市」評級，目標價820港元。

（AP圖片）

與澳洲能源服務商Zinfra建戰略合作框架 與湖南鋼鐵集團達成戰略合作

值得一提，寧德時代近日與澳洲能源基礎設施服務商Zinfra正式簽署諒解備忘錄(MOU)，建立戰略合作框架。根據備忘錄，雙方將共同交付及運維澳洲的大規模電池儲能系統(BESS)項目，加速寧德時代在澳洲市場本地化布局。

另寧德時代與湖南鋼鐵集團近日在福建寧德簽署戰略合作協議，雙方將共同構建鋼鐵行業領先的「綠色能源、綠色交通」體系，打造鋼鐵行業低碳發展標桿體系。此次合作將以湖南鋼鐵集團三大生產基地為起點，推進廠區新能源改造、綠電應用、重卡電動化及低碳運維。寧德時代將為湖南鋼鐵集團提供源網荷儲一體化及綠電直連等方案，推動火車頭、重卡及船舶等設備電動化，配套建設充換電站。

發行綠色科創債券籌獲50億人幣 將用於三大鋰電池項目

另方面，寧德時代公布，發行2026年度第二期綠色科技創新債券，發行總額為50億元人民幣，募集資金已於4月30日（上周四）到帳。集團指，債券發行利率1.57%，債券期限為3+2年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資人回售選擇權，信用評級機構聯合資信評估給予主體信用評級為「AAA」，債券無評級，簿記管理人及主承銷商為招商銀行。

寧德時代本期綠色科技創新債券募投項目共涉及3個鋰離子電池生產項目，分別為福鼎時代鋰電池生產基地項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目、四川時代動力電池項目。募集資金擬全部用於上述鋰離子電池生產項目的日常運營，包括原材料購置、設備維護和更新等，以及償付因採購項目原材料等開具的銀行承兌匯票。

郭家耀：市場認同公司策略兼受惠儲能需求 現價可先買一注或可再破頂

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，雖然寧德時代配股前已影響股價有一定調整，但早前公司公布了一些投資計劃，包括成立一間全資子公司去控制其上游一些供應鏈，所以公司要集資去滿足潛在投資或收購需要。除了技術層面的進一步提升外，公司能在現時地緣政局不太穩定下穩定自己的供應鏈，也是很重要的事情，故市場亦認同這個策略。而寧德時代於不同電池技術繼續有突破，亦因其願意繼續投放資金於研發上。再者，公司除了受惠電動車對此類電池需求外，大家都看好儲能市場往後會大幅增長，主要因很多數據中心都需要穩定的電源，而儲能是一個較理想解決方案，這亦會帶動寧德時代將來於這個新開拓市場有較好增長。

郭家耀指，寧德時代股價無疑已升了很多，但似乎好幾方面發展對公司仍有利，股價應可繼續保持強勢。而因已消化配股消息，要其再回至配股價相對困難，除非有較大的整體市場調整，現價可考慮先買一注，之後應有機會再破頂。

寧德時代半日升2.61%收報648元，連升2日，累計升幅6.58%，成交21.44億元。其他鋰電池股表現各異，贛鋒鋰業(01772)跌0.63%報86.15元，天齊鋰業(09696)跌3.25%報65.4元，比亞迪電子(00285)升0.45%報27.06元，中創新航(03931)跌2.18%報35.04元，天能動力(00819)升3.57%報6.67元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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