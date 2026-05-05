港股 | 午市前瞻 | 布油高企一百美元毋須意外，濰柴食中AI風口屬長線之選

美國總統特朗普剛啟動「自由計劃」即觸動伊朗神經，有商船及鄰國能源設施受襲，意味著伊朗以霍爾木兹海峽通航作為要挾的企圖未曾動搖，特朗普仍舊淡化事件，美伊達成和談仍然困難。美股隔晚大跌，日韓及內地股市休市，港股半日見顯著回吐，先失兩萬六、10天線（約25992）及20天線（約25948），盤中下試25690，半日收報25793，跌302點或1.2%，50天線（約25801）同告失守。恒生中國企業指數報8664，跌109點或1.3%。恒生科技指數報4885，跌90點或1.8%。不過值得留意的是，大市觀望氣氛轉強，加上港股通繼續暫停交易，半日主板成交僅645億元。

曾永堅：恒指短期整固，資金垂青高息股

美伊再度交火但情勢仍然受控，惟布蘭特期油已重回110美元以上。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，此次小規模衝突尚處於市場預期之內，恒指短時間內仍然會處於上落市格局，除非美伊衝突升級為大規模開戰才另當別論。他預料近期布油在維持100美元以上是常態，恒指短期內會維持在25500至26500區間上落。而由於AI類股份炒作熱度未減，短時間內仍然會是相關概念股表現會較為突出，而與此同時，派息達5.8厘或以上的股份亦會得防守性資金垂青。

AI發電需求足利好濰柴

濰柴動力(02338)食中AI「財富密碼」，績後早前獲多間大行上調目標價。摩通發表研究報告指出，上調濰柴動力H股目標價至52港元，較此前40港元上調30%。該行稱，其估值模型亦從2027年起納入為更大規模、更高質量的盈利動力，且形容公司市場估值僅反映一半。曾永堅表示濰柴目前受惠中國發展AI的大趨勢，對數據中心、儲能和發電產品相關投資有增無減，使濰柴的盈利兼具持續性的增長動力，從而被市場視為高成長性股份。曾永堅表示，中國目前高度重視AI發展，但由於AI行業耗電驚人，中央可能透過國策壓低電價，對發電產業構成負面影響，但反觀濰柴旗下產品以發電設備為主，預計不受此政策干擾，毛利率與盈利能力因此更具保障。

曾永堅進一步指出，濰柴未來數年仍具備高增長潛力，而且陸續有中長線資金吸納，建議現有持股者可作中長線部署，持有至少6至12個月。而對於近期希望入場的投資者而言，可以待股價出現技術性回落作部署，約在37元水平可買入。

濰柴動力第一季盈利約30.85億元人民幣，按年升13.8%，營業收入625億元人民幣，按年增8.9%。

撰文：經濟通市場組

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