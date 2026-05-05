異動股 | 滙控績後急跌4%，首季少賺逾1%遜預期，淨利息收益率按季跌4基點

滙控(00005)現價跌4.1%，報137.5元，該股成交約598萬股，涉資8.41億元。

滙控公布截至今年3月底止首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億美元，按年跌1.14%，遜預期。每股基本盈利0.41美元，董事會已通過派發2026年第一次股息每股0.1美元，按年持平。

期內收入較2025年第一季增加10億美元至186億美元，增幅為6%。收入增加主要反映國際財富管理及卓越理財業務和香港業務分部旗下的財富管理業務費用及其他收益在客戶活動增加的支持下顯著增長。有關增幅亦包括一次性物業資產出售增益2億美元，以及銀行業務淨利息收益增加。

淨利息收益為89億美元，較2025年第一季增加6億美元，增幅為8%；淨利息收益率為1.6%，較2025年第一季上升1個基點；淨利息收益率較2025年第四季下跌4個基點，主要反映2026年第一季錄得一次性項目的影響。

滙控指，擬繼續將中期普通股權一級資本比率目標範圍維持在14%至14.5%。集團稱，有關重新啟動股份回購的決定，將取決於按季度進行的正常回購考慮及流程。

現時，恒生指數報25750，跌345點或跌1.3%，主板成交超過655億元。國企指數報8667，跌107點或跌1.2%。恒生科技指數報4885，跌91點或跌1.8%。

撰文：經濟通市場組

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