滙控｜首季稅前盈利跌1%遜預期，股價急插半成，是否仍可吸納？

滙控(00005)今日（5日）中午公布業績，首季列帳基準稅前利潤按年跌1.1%至93.76億美元，差過市場預期；派第一次股息每股0.1美元，按年持平。另集團受累中東衝突等相關撥備，預期信貸損失增至13億美元。花旗認為滙控業績整體表現穩健，惟市場可能抱有更高期望。滙控股價午後急跌半成，是否仍值得吸納？應如何部署？

（資料圖片）

首季列帳基準稅前利潤跌1.1%收入增6% 派第一次股息0.1美元

滙控公布截至今年3月底止首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億美元，按年跌1.14%，遜預期。每股基本盈利0.41美元，董事會已通過派發2026年第一次股息每股0.1美元，按年持平。期內收入較2025年第一季增加10億美元至186億美元，增幅為6%，勝預期。收入增加主要反映國際財富管理及卓越理財業務和香港業務分部旗下的財富管理業務費用及其他收益在客戶活動增加的支持下顯著增長。有關增幅亦包括一次性物業資產出售增益2億美元，以及銀行業務淨利息收益增加，但須予注意項目的按年影響（主要與業務出售有關）抵銷了部分增幅。

第一季淨利息收益為89億美元，較2025年第一季增加6億美元，增幅為8%，當中計及2026年第一季一次性項目的1億美元不利影響；淨利息收益率為1.6%，較2025年第一季上升1個基點；淨利息收益率較2025年第四季下跌4個基點，主要反映2026年第一季錄得一次性項目的影響。

預期信貸損失增至13億美元 受累英國欺詐案及中東衝突相關撥備

另滙控預期今年第一季信貸損失為13億美元，較2025年第一季增加4億美元。2026年第一季的提撥主要反映企業及機構理財業務就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化風險承擔，以及因2026年2月28日中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化而增撥的3億美元準備。2025年第一季的預期信貸損失包括與地緣政局緊張及貿易關稅增加相關的提撥。

而第一季營業支出為87億美元，較2025年第一季增加6億美元，增幅為8%。普通股權一級資本比率為14%，較2025年第四季減少0.9個百分點，反映恒生銀行私有化的影響、股息及風險加權資產增加，但有關減幅部分被監管規定利潤抵銷。

滙控：中東衝突下料稅前利潤受中至高個位數百分比不利影響

滙控指，擬繼續將中期普通股權一級資本比率目標範圍維持在14%至14.5%。集團稱，有關重新啟動股份回購的決定，將取決於按季度進行的正常回購考慮及流程。集團亦稱，已作好充分準備，應對業務所在全球環境中普遍存在的變化及不確定性，包括中東衝突相關的影響。作為集團定期內部壓力測試的一部分，已建立綜合多種下行壓力境況的模型，並設定更嚴重的壓力程度與更長時限，當中計入油價上漲、通脹加劇、國內生產總值顯著放緩、失業率上升及市場中斷等。在上述境況下，集團預期除稅前利潤將會受到中至高個位數百分比不利影響；假如未能緩解，則可能導致2026年不計及須予注意項目之平均有形股本回報率(ROTE)低於17%甚至更高的目標，由於該行現時維持包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高（不計及須予注意項目）。

該行目前預計，2026年的銀行業務淨利息收益約達460億美元，反映利率前景改善，但同時深明前景仍存在波動及不確定性，而原先指引是今年達到最少450億美元。另外，今年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為45個基點（計及持作出售用途貸款結欠），反映前景的不確定性持續，原先指引是約40個基點（計及持作出售用途貸款結欠）。中期而言，有關百分比將維持在30至40個基點的規劃範圍。成本方面，與2025年比較，集團繼續力求將目標基準營業支出的增幅維持約1%。

預期透過私有化恒生於2028年底前實現5億美元成本協同效益

另滙控稱，透過私有化恒生銀行，預期兩個香港品牌可於2028年底前實現5億美元除稅前收入和成本協同效益，亦預期會錄得相關的重組架構成本6億美元，其中一次性收益表影響會呈報為重大須予注意項目。集團又指，力爭在2026年6月底前實現削減15億美元年化成本的目標，比原定計劃提早6個月，當中包括透過私有化恒生銀行所產生的協同效益額外節省的3億美元成本。

在香港商業房地產方面，滙控指，由於中東衝突持續，通脹壓力和利率走勢不明朗料將引起負面情緒，可能導致需求疲弱，但觀察到住宅物業市場維持正面走勢，零售物業行業的租賃活動亦有所改善，受惠於入境旅遊行業復甦和消費需求改善，惟辦公室市場供應過剩可能於2026年對租金和資本價值構成壓力。集團將透過檢討組合和壓力測試等方式，繼續密切評估及管理組合風險，將加強監察和風險管理償債能力存在挑戰和貸款估值比率水平較高的弱勢借款人。

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財務總監郭珮瑛：銀行業務淨利息收益指引或仍有上調空間 中東戰事撥備或有機會回撥

值得留意，滙控將今年銀行業務淨利息收入指引由原來「最少達到450億美元」，上修至「約達460億美元」。滙控集團財務總監郭珮瑛(Pam Kaur)表示，集團就給出指引的作風偏保守，故銀行業務淨利息收益的指引未來仍可能有上調空間。而今次上修該指引背後，利率確實帶來了顯著順風因素，而且存款在踏入4月份後仍保持相當穩定的增長。她又表示，首季香港商業房地產預期信貸損失(ECL)支出微乎其微，主要是住宅市場在成交量、價格上升方面都有進展。即使在商業房地產方面，中環的辦公室租賃活動水平也不錯，空置率正在降低，然而在新界和東九龍的空置率仍承壓，「所以我們並非完全走出了下行周期，但絕對開始看到企穩的跡象」。

而就首季預期信貸損失增至13億美元，郭珮瑛表示，在中東方面，集團在首季提撥的3億美元預期信用損失，是基於認為合理的各種下行情景機率，此外集團還做了一個特定的中東衝突相關下行情景，並給予30%的顯著機率權重，集團會觀察事態發展，如果集團的帳目趨於穩定，便會釋放相關的準備金(Reserves)，而現時集團精簡架構計劃相關工作正按計劃進行，預期將在今年中完成。

花旗：首季核心稅前利潤符預期 整體業績穩健惟市場或抱更高期望

花旗發表研究報告指，滙控今年首季核心稅前利潤（不計重大項目）符合市場預期，另收入、成本及減值損失分別超出預期2%、4%、9%。收入超出預期主要受惠於非淨利息收入，淨利息收入則符合預期。列帳稅前利潤低於市場預期，主因是兩項資產處置虧損。一級資本充足率(CET1R)符合市場預期。2026年業績指引已更新，上調的淨利息收入指引被上調的貸款損失指引所抵銷。值得注意的是，滙控上季已實現18.7%的股本回報率(RoTE)，遠超過中期預期的17%以上。

花旗又指，整體而言，滙控業績表現穩健，但鑑於其主要競爭對手渣打(02888)業績，預期市場可能對滙控抱有更高期望。該行正預期滙控管理層交代有關財富管理增長前景、恒生銀行計劃以及包括利用AI削減成本機會最新資訊，維持「買入」評級。

黃偉豪：未見全面調低預期中線尚算穩健 136元可開始分注吸

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪於今日《hot talk 1點鐘》節目指，滙控今日午後急跌，某程度反映大家覺得其業績稍差過預期，不過若計首季收入增6%至186億美元，其實略勝市場平均預期約184億美元，惟列帳基準稅前利潤跌約1%至93.76億美元，略低於市場原本估計約96億美元。稅前利潤下跌除因成本比預期高，最主要因預期信貸損失按年增加4億美元，至13億美元，市場原本估計增至約11.9億美元，增加撥備背後正反映中東局勢不確定性，當然若局勢好轉下季可能會撥少些或褪出來。

黃偉豪又指，滙控暫預計今年全年銀行業務淨利息收益仍達460億美元，比之前公布去年業績時估計最少450億美元更好，可能預計環球息口未必減太多，令淨利息收入稍增。而集團就2026至28年定下的目標基本全部不變，譬如有形股本回報率維持17%，預期一級資本比率維持14%至14.5%，可見其未有因中東戰事全面調低預期，故以中線角度來看尚算穩健，只是此刻業績稍遜預期，令股價回落，且剛好在績前幾日再試頂位，升至140元以上其估值（PB）絕對不低，所以在今次業績沒太多新驚喜，「大數」又略低於預期下，股價稍為下跌很正常。

由於中長線對其看法不差，黃偉豪建議，策略上維持分注吸納，始終升至現時高位不可能一注全買下去，否則很易被「震走」。另集團今次維持派息0.1美元，一年派4次沒變，特別是頭3次都是0.1美元，派息趨向穩定，適合偏中長線持有；惟現時其估值不低，息率4厘幾不算特別高，故宜待其回落慢慢分注買。短期料先下試135元左右，接近4月頭上升裂口頂位約136元，該處可作為第一個買入位置，若能回至130元以下可再考慮加注。

滙控今日跌5.16%收報136元，成交43.64億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，渣打跌2.44%報192.2元，中銀香港(02388)跌0.93%報44.64元，東亞(00023)跌2.31%報13.53元，大新銀行(02356)跌0.71%報12.61元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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另外，胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及大市，立即重溫







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