滙控首季稅前盈利跌1%遜預期，預期信貸損失增至13億美元受累中東戰爭相關撥備

滙控(00005)公布截至今年3月底止首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億元（美元．下同），按年跌1.14%，遜預期，派發2026年第一次股息每股0.1元。首季營收186.2億美元，按年增6%，勝預期，惟預期信貸損失(ECL)增48%至13億美元。

ECL增至13億美元，受累英國欺詐案和中東戰爭相關撥備

期內，預期信貸損失為13億美元，較2025年第一季增加4億美元。2026年第一季的提撥主要反映企業及機構理財業務就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化風險承擔，以及因2026年2月28日中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化而增撥的3億美元準備。2025年第一季的預期信貸損失包括與地緣政局緊張及貿易關稅增加相關的提撥。

首季香港業務除稅前利潤按年增5%至25.89億美元

根據集團業務分部，香港按固定匯率基準除稅前利潤按年增5%至25.89億元，英國按固定匯率基準除稅前利潤按年增4%至16.45億元。企業及機構理財按固定匯率基準除稅前利潤按年跌12%至33.37億元，國際財富管理及卓越理財按固定匯率基準除稅前利潤按年微升0.24%至12.31億元，而企業中心按固定匯率基準除稅前利潤按年則跌20%至5.74億元。

中東衝突下，料稅前利潤受中至高個位數百分比不利影響

展望方面，截至今年3月底止首季業績，擬繼續將中期普通股權一級資本比率目標範圍維持在14%至14.5%。集團稱，有關重新啟動股份回購的決定，將取決於按季度進行的正常回購考慮及流程。

回購取決於季度流程

集團亦稱，已作好充分準備，應對業務所在全球環境中普遍存在的變化及不確定性，包括中東衝突相關的影響。作為集團定期內部壓力測試的一部分，已建立綜合多種下行壓力境況的模型，並設定更嚴重的壓力程度與更長時限，當中計入油價上漲、通脹加劇、國內生產總值顯著放緩、失業率上升及市場中斷等。

若情況未緩解，今年平均ROTE或低於原先目標

在上述境況下，集團預期除稅前利潤將會受到中至高個位數百分比不利影響；假如未能緩解，則可能導致2026年不計及須予注意項目之平均有形股本回報率(ROTE)低於17%甚至更高的目標，由於該行現時維持包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高（不計及須予注意項目）。

今年淨利息收益指引460億美元

該行目前預計，2026年的銀行業務淨利息收益約達460億元，反映利率前景改善，但同時深明前景仍存在波動及不確定性，而原先指引是今年達到最少450億元。另外，今年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為45個基點（計及持作出售用途貸款結欠），反映前景的不確定性持續，原先指引是約40個基點（計及持作出售用途貸款結欠）。中期而言，有關百分比將維持在30至40個基點的規劃範圍。成本方面，與2025年比較，集團繼續力求將目標基準營業支出的增幅維持約1%。

預期私有化恒生於2028年底前實現5億美元除稅前收入和成本協同效益

另外，透過私有化恒生銀行，預期兩個香港品牌可於2028年底前實現5億元除稅前收入和成本協同效益，亦預期會錄得相關的重組架構成本6億元，其中一次性收益表影響會呈報為重大須予注意項目。

集團亦稱，期望包括於2028年底前，為集團兩個香港品牌進一步產生約4億元收入及成本機會。集團指出，力爭在2026年6月底前實現削減15億元年化成本的目標，比原定計劃提早6個月，當中包括透過私有化恒生銀行所產生的協同效益額外節省的3億元成本。

通脹與利率走勢不明或導致香港商業房地產需求疲弱

滙控在業績報告中指出，在香港商業房地產方面，由於中東衝突持續，通脹壓力和利率走勢不明朗料將引起負面情緒，可能導致需求疲弱，但觀察到住宅物業市場維持正面走勢，零售物業行業的租賃活動亦有所改善，受惠於入境旅遊行業復甦和消費需求改善，惟辦公室市場供應過剩可能於2026年對租金和資本價值構成壓力。

集團稱，將透過檢討組合和壓力測試等方式，繼續密切評估及管理組合風險，將加強監察和風險管理償債能力存在挑戰和貸款估值比率水平較高的弱勢借款人。至於今年首季，集團指出，香港商業房地產市場狀況繼續趨於穩定，但估值仍然受壓，流動性維持緊張，特別是中型和次投資級別企業。

撰文：經濟通採訪組

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