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華僑銀行收購滙豐印尼零售及財富管理業務，涉及66億新加坡元資產規模

05/05/2026

　　據外電報道，新加坡華僑銀行(OCBC)宣布已同意收購滙豐控股(00005)在印尼的零售銀行及財富管理業務資產，以進一步擴大其在當地的業務版圖。交易預計將於2027年第二季完成。

 

華僑銀行收購滙豐印尼零售及財富管理業務，涉及66億新加坡元資產規模

 

　　華僑銀行未有披露具體交易金額，僅表示價格將基於滙豐印尼國際財富管理(International Wealth Management)及卓越理財(Premier)業務的淨資產價值，並加上最高4.8億新加坡元的溢價計算得出。

 

　　根據聲明，是次交易涉及的資產管理規模(AUM)達66億新加坡元，當中包括：43億新加坡元客戶投資於互惠基金、債券及保險產品；23億新加坡元存款；3億新加坡元的小額零售貸款。

 

滙豐：持續簡化業務結構的一部分

 

　　滙豐回應指出，此次交易是集團持續簡化業務結構的一部分，旨在專注提升於具有明顯競爭優勢領域的領導地位及市場份額。滙豐強調，集團仍致力於發展在印尼的企業及機構銀行業務。

 

　　報道提到，華僑銀行已透過其在雅加達上市的子公司PT Bank OCBC NISP Tbk在印尼開展業務。完成收購後，預計將使華僑銀行印尼分行的管理資產規模增長25%，信用卡餘額更增長超過150%。

 

　　今次收購是華僑銀行新任首席執行官陳德龍上任後的首筆交易。他計劃進一步拓展亞洲市場，包括發展香港的富裕客戶群，以及擴大在印尼的私人銀行業務。業界分析認為，此舉顯示華僑銀行正積極搶佔東南亞財富管理市場份額，應對區內日益激烈的競爭。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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