華僑銀行收購滙豐印尼零售及財富管理業務，涉及66億新加坡元資產規模

據外電報道，新加坡華僑銀行(OCBC)宣布已同意收購滙豐控股(00005)在印尼的零售銀行及財富管理業務資產，以進一步擴大其在當地的業務版圖。交易預計將於2027年第二季完成。

華僑銀行未有披露具體交易金額，僅表示價格將基於滙豐印尼國際財富管理(International Wealth Management)及卓越理財(Premier)業務的淨資產價值，並加上最高4.8億新加坡元的溢價計算得出。

根據聲明，是次交易涉及的資產管理規模(AUM)達66億新加坡元，當中包括：43億新加坡元客戶投資於互惠基金、債券及保險產品；23億新加坡元存款；3億新加坡元的小額零售貸款。

滙豐：持續簡化業務結構的一部分

滙豐回應指出，此次交易是集團持續簡化業務結構的一部分，旨在專注提升於具有明顯競爭優勢領域的領導地位及市場份額。滙豐強調，集團仍致力於發展在印尼的企業及機構銀行業務。

報道提到，華僑銀行已透過其在雅加達上市的子公司PT Bank OCBC NISP Tbk在印尼開展業務。完成收購後，預計將使華僑銀行印尼分行的管理資產規模增長25%，信用卡餘額更增長超過150%。

今次收購是華僑銀行新任首席執行官陳德龍上任後的首筆交易。他計劃進一步拓展亞洲市場，包括發展香港的富裕客戶群，以及擴大在印尼的私人銀行業務。業界分析認為，此舉顯示華僑銀行正積極搶佔東南亞財富管理市場份額，應對區內日益激烈的競爭。

撰文：經濟通採訪組

其他滙控相關新聞：

滙控｜首季稅前盈利跌1%遜預期，股價急插半成，是否仍可吸納？

【滙控績後】花旗維持滙控(00005)「買入」評級，首季核心稅前利潤符預期

【滙控業績】滙控：未來續投資中東財富管理業務，中東戰事撥備或有機會回撥

【滙控業績】滙控郭珮瑛：銀行業務淨利息收益指引未來或仍有上調空間

滙控首季稅前盈利跌1%遜預期，預期信貸損失增至13億美元受累中東戰爭相關撥備

異動股 | 滙控績後急跌4%，首季少賺逾1%遜預期，淨利息收益率按季跌4基點

【滙控業績】滙控：通脹與利率走勢不明或導致香港商業房地產需求疲弱

【滙控業績】滙控首季香港業務除稅前利潤按年增5%至25.89億美元

【滙控業績】滙控：預期私有化恒生於2028年底前實現5億美元除稅前收入和成本協同效益

【滙控業績】滙控(00005)：中東衝突下，料稅前利潤受中至高個位數百分比不利影響

【滙控季績】滙控首季收入增6%，預期信貸損失增至13億美元，受英國欺詐案和中東戰爭相關撥備拖累

【滙控業績】滙控首季列帳基準稅前利潤跌1.1%，息0.1美元





【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票