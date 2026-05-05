六合彩 | 魚缸博客 | 仲有一期「50周年金多寶」，中左買乜保值最好？

馬會為慶祝六合彩50周年，所以整左個「50周年金多寶」，上一期有成2.28億金多寶，最後有四個得獎者瓜分，每人分到5500幾萬，大家記得仲有一期！

然後博客同朋友吹水，究竟係香港有5500幾萬，買乜係最保值呢？

首先就睇下做銀行定期，睇返我地ETNET定期存款表，暫時做到最高金額5000萬，最高息係2.5厘，一年實收125萬，每個月實收10.41萬元。呢個月收入已經好過香港九成人，每個月「慳慳地」咁用，一年去一兩次日本歐洲都無咩問題！

其次就可以考慮下買美國國債啦！目前一年期美國國債收益率為3.766厘，，同樣做5000萬，一年實收188.3萬元，月入15.69萬，呢個金額梗係比起銀行更好啦！不過要考慮到匯率同埋債價升跌問題，所以存在一定風險，但都可以係其中一個考慮選項。

如果買樓又點睇呢？假設買十個500萬單位，每個月每個單位出租18000蚊計算，月入18萬，一年就可以收入216萬！而家樓市反彈，仲可以賺埋差價！不過其實租務背後有一大堆費用同行政工作：差餉、地租、管理費、大維修、出租物業稅，如果間屋有乜壞你又要搵人整，所以雖然買磚頭保值，但同時亦都係最煩！

咁買收息股又點睇呢？博客建議買美股好過買港股，如果高息股分分鐘有五六厘息，不過都係個句，息口越高風險越大，要面對差價風險，可能買十份一或者小小算，分散投資最緊要。

仲有其他貴金屬例如黃金、白銀等等，不過呢堆投資品唔會有即時收入產生到，你都係要買來擺十年八載，有機會5000萬變5億都唔出奇！

不過博客都係發下夢，5000萬幾時輪到我，又幾時輪到你？準時返工啦！

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