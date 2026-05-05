  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

長和旗下CKHGT出售VodafoneThree49%股權，料交易帶來近455億港元現金

05/05/2026

　　長和(00001)公布，旗下全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（「CKHGT」）已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有之全數股權。Vodafone Group Plc持有該業務51%股權，CKHGT則持有49%股權。

 

長和旗下CKHGT出售VodafoneThree49%股權，料交易帶來近455億港元現金

 

　　長和指出，有關交易須待相關監管機構批准。是次交易讓集團能以具吸引力之估值將其投資變現，集團將透過註銷其在VodafoneThree的持股，收取43億英鎊(約454.94億港元）之代價金額。

 

　　長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示，集團為全球率先投資3G的流動電訊服務營運商之一，早於2000年成立3英國，開創先河，為消費者提供流動寬頻通訊服務。集團由初創流動電訊營運商起步，多年來不斷茁壯成長，其後更透過合併，發展成現時的VodafoneThree，成為英國最大電訊商，服務客戶數目冠絕英國，為當地消費者提供電訊產品與服務方面穩佔市場領導地位。是次交易讓集團得以實現於VodafoneThree的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。」

 

　　長和聯席董事總經理陸法蘭與黎啟明共同表示，此項交易對集團和合作夥伴而言，皆為互惠互利的雙贏局面。交易為集團帶來龐大的現金收益，更切實地將集團的投資價值變現。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02313

申洲國際

45.800

異動股

01932

中漆集團

0.440

異動股

00017

新世界發展

8.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02313 申洲國際
  • 45.800
  • 01932 中漆集團
  • 0.440
  • 00017 新世界發展
  • 8.800
  • 09982 中原建業
  • 0.117
  • 08529 優博控股
  • 0.370
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 19.580
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 301.800
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.180
  • 目標︰$22.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.010
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 83.850
  • 目標︰$88.90以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.200
  • 00700 騰訊控股
  • 472.200
  • 00005 滙豐控股
  • 136.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 101.000
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 225.800
  • 目標︰$260.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.200
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 26.080
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/05/2026 17:15  《盤後部署》北水復市前港股回落未必差，泡泡瑪特雪櫃炒起證未過氣

05/05/2026 16:32  《本港經濟》本港第一季GDP預估增長5.9%，遠超預期，並為近五年來最強季度增長

05/05/2026 15:19  新世界(00017)傳計劃出售三家香港酒店投資組合中50%股權，估值達156億元

05/05/2026 16:08  《新股掛牌》天星醫療盤中曾升兩倍惟收市較高位挫28%，每手帳面仍賺5825元

05/05/2026 17:43  舖王鄧成波兒子鄧耀昇繼4月後再被入稟申請破產，案件6月30日聆訊

04/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近122億元，買中芯沽騰訊

05/05/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩升寧王評級至超配，高盛升稀宇至買入目標維持千元

05/05/2026 16:34  《財資快訊》美電升報7.8361，一周拆息較上日微升至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控業績 | 專家力撐滙控季績「絕不悲觀」，股價瀉半成屬正常回調新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜首季稅前盈利跌1%遜預期，股價急插半成，是否仍可吸納？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

香港經濟 | 本港第一季GDP預估增長5.9%，遠超預期，並為近五年來最強季度增長新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜滙豐盈利微跌長線收息仍穩陣？| 百威亞太績後現十字星屬見頂信號？新文章
人氣文章

玩樂假期

世界盃2026︱信和三大商場超巨電視直播賽事＋早晨睇波派對＋親子專區＋主題打卡位新文章
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI職場變革︱無人機控制員＋數據分析師成熱門職業，人工智能協作提升生產力新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

為「油」平反！護膚品配方師教你護膚油解決底層乾、打造剔透光的秘密！
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天養生│5月心火盛難入睡 留意3大信號，寒底熱底滅火方法不同
人氣文章
食物安全｜女子連食泰式醃生蝦2日寄生蟲上眼，專家提醒嚴重可上腦可致命
人氣文章
登山意外｜兩港男日本遇極寒冷困境 食物耗盡1人失意識新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 00:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/05/2026
滙控業績 | 專家力撐滙控季績「絕不悲觀」，股價瀉半成屬正常回調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第67天，雙方在波斯灣交火，特朗普稱美...

05/05/2026 11:56

中東戰火

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應

30/04/2026 12:00

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區