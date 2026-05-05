長和旗下CKHGT出售VodafoneThree49%股權，料交易帶來近455億港元現金

長和(00001)公布，旗下全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（「CKHGT」）已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有之全數股權。Vodafone Group Plc持有該業務51%股權，CKHGT則持有49%股權。

長和指出，有關交易須待相關監管機構批准。是次交易讓集團能以具吸引力之估值將其投資變現，集團將透過註銷其在VodafoneThree的持股，收取43億英鎊(約454.94億港元）之代價金額。

長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示，集團為全球率先投資3G的流動電訊服務營運商之一，早於2000年成立3英國，開創先河，為消費者提供流動寬頻通訊服務。集團由初創流動電訊營運商起步，多年來不斷茁壯成長，其後更透過合併，發展成現時的VodafoneThree，成為英國最大電訊商，服務客戶數目冠絕英國，為當地消費者提供電訊產品與服務方面穩佔市場領導地位。是次交易讓集團得以實現於VodafoneThree的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。」

長和聯席董事總經理陸法蘭與黎啟明共同表示，此項交易對集團和合作夥伴而言，皆為互惠互利的雙贏局面。交易為集團帶來龐大的現金收益，更切實地將集團的投資價值變現。

撰文：經濟通採訪組

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