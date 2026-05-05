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恒指全日跌197點收報25898，成交僅1222億元逾半年新低，滙控績後插足半成

05/05/2026

恒指全日跌197點收報25898，成交僅1222億元逾半年新低，滙控績後插足半成

 

 

　　外圍又起紛擾，亞太普遍休市之際，港股迎來今年最靜一日，由於港股通暫停交易，今日主板成交只有1222億元，為去年10月6日以來新低。

 

　　美國總統特朗普剛啟動「自由計劃」即觸動伊朗神經，有商船及鄰國能源設施受襲，意味著伊朗以霍爾木兹海峽通航作為要挾的企圖未曾動搖，美伊達成和談仍然困難。港股早市半日顯著回吐，先後失守兩萬六、10天線（約26003）、20天線（約25954）及50天線（約25803），盤中下試25690，午後盡管滙控(00005)受累業績遜預期股價急挫，但市況顯著回順，恒指50天線失而復得，全日收報25898，跌197點或0.8%，主板成交超過1222億元。恒生中國企業指數收報8730，跌43點或0.5%。恒生科技指數收報4929，跌47點或0.9%。

 

　　滙控(00005)公布截至今年3月底止首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億美元，按年跌1.14%，遜預期，收入較2025年第一季增加10億美元至186億美元，增幅為6%。董事會已通過派發2026年第一次股息每股0.1美元，按年持平。滙控績後重挫，全日收跌5.16%，報136元。

 

　　長和(00001)旗下全資附屬公司出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有之全數股權，有權收取約455億元之代價金額，長和全日大升4.13%，報68元。

 

　　內地五一假期收官，消費股集體回吐，李寧(02331)挫4.13%，報19.5元，安踏體育(02020)跌3.93%，報78.2元，老鋪黃金(06181)跌2.72%，報553.5元，海爾智家(06690)跌2.28%，報21.4元，攜程(09961)跌1.53%，報410.6元，惟泡泡瑪特(09992)仍升2.25%，報159.2元，百威亞太(01876)績後升2.52%，報8.13元。

　　伊朗局勢再次打亂美國貨幣政策前景，出口股創科實業(00669)股價跌3.57%，報110.7元。

 

　　寧德時代(03750)獲大摩唱好技術突破成未來業績火車頭，股價全日升3.72%撐市，報655元。

 

　　科網股方面，百度(09888)升2.12%，報125.4元，阿里(09988)跌0.38%，報131.2元，騰訊(00700)跌0.17%，報472.2元，美團(03690)跌1.07%，報83.55元，小米(01810)回吐1.68%，報30.46元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊、滙控及寧德時代。國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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