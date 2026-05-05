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滙控業績 | 專家力撐滙控季績「絕不悲觀」，股價瀉半成屬正常回調

05/05/2026

　　滙控(00005)股價是日上演「高台跳水」，昨日（4日）創新高後，今日（5日）因美伊衝突再起及業績遜預期雙重打擊，股價急瀉，早盤先跌約2%，下午業績公布後跌幅一度擴大至逾5%，失守廿天線（約140元）。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪在經濟通《hot talk 1點鐘》節目表示，滙控股價在業績後從高位回調屬正常，事實上集團上調淨利息收益預測，並維持中長期資本回報目標，顯示基本面未變，業績「絕不悲觀」，中長線前景依然正面。他建議投資者可趁回調分注吸納，繼續作中長線持有。

 

滙控業績 | 專家力撐滙控季績「絕不悲觀」，股價瀉半成屬正常回調

 

首季盈利遜預期，惟上調全年淨利息收益

 

　　滙控公布今年首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億美元，按年跌1.14%，差過預期的95.88億美元；每股基本盈利0.41美元，派發2026年第一次股息每股0.1美元，按年持平；收入較2025年第一季增加10億美元至186億美元，按年增長6%，優於預期的184.85億元。

 

　　期內預期信貸損失為13億美元，按年增加4億美元，超出預期的11.94億美元。集團指出，提撥主要反映企業及機構理財業務就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化風險承擔，以及因中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化而增撥的3億美元準備。

 

　　淨利息收益為89億美元，較2025年第一季增加6億美元，增幅為8%；淨利息收益率為1.6%，較2025年第一季上升1個基點；淨利息收益率較2025年第四季下跌4個基點，主要反映2026年第一季錄得一次性項目的影響。滙控指，擬繼續將中期普通股權一級資本比率目標範圍維持在14%至14.5%。集團目前預計，2026年的銀行業務淨利息收益約達460億美元，反映利率前景改善，但同時深明前景仍存在波動及不確定性，而原先指引是今年達到最少450億美元。

 

黃偉豪：滙控中長線看法正面，籲分注買入

 

　　黃偉豪表示，雖然滙控業績部分數據遜於預期，但中長線仍值得看好，態度「絕不悲觀」。他解釋，列帳基準稅前利潤較低，主要受支出及預期信貸損失偏高所影響，然而若中東局勢好轉，相關撥備有望回撥，對未來利潤帶來支持。

 

　　業績亦有亮點，例如因減息預期降低，集團將銀行業務淨利息收益預測上調至460億美元，並維持2026至2028年平均有形股本回報率（RoTE）達17%或以上的目標，普通股權一級資本比率中期目標亦保持在14%至14.5%。他認為，這些指標中長線來看並未明顯轉差，無需因此下調盈利預期。

 

　　黃偉豪指出，滙控股價處於高位，業績後出現回調屬正常，中長線前景依然正面，且派息穩定，仍有吸引力。他強調，投資者應分注買入，避免一注獨贏，例如可在約135元（即4月初上升裂口頂部）買入第一注，第二注考慮在130元以下水平吸納，既能以較低價格中長線持有，亦可獲得更吸引的息率回報。

 

撰文：經濟通採訪組記者汪澤妍

 

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