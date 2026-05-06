  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

開市Go | 特朗普暫停自由計劃，A股復市港股通重啟，美圖季績勁

06/05/2026

要聞盤點

 

1、美國股市周二（5日）無懼中東戰局，三大指數集體高收，當中納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。道指收市升356.35點，或0.73%，報49298.25點；標指升58.47點，或0.81%，報7259.22點，盤中一度升至7273.26點高位；納指升258.32點，或1.03%，報25326.13點，盤中更曾高見25361.05點。中國金龍指數升8點。日股休市。


　
2、美國總統特朗普表示，將暫停協助船隻通過霍爾木茲海峽的「自由計劃」一小段時間，以觀察能否與伊朗達成和平協議，但對伊朗港口的封鎖措施依然有效。


　
3、美國國防部長赫格塞思明確表示與伊朗的停火尚未結束，並將美軍本周開始在霍爾木茲海峽實施的「自由計劃」定性為防禦性臨時任務，強調美軍「不尋求交戰」。美國國務卿稱對伊進攻行動已經結束。


　
4、美國供應管理協會(ISM)公布，美國4月非製造業採購經理人指數(PMI)報53.6，略低於市場預期的53.7，亦較3月的54進一步放緩，顯示服務業擴張動能正在溫和回落，但整體仍穩守50關口以上，維持在擴張區間。


　
5、美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告，截至3月底，全美職位空缺減少5.6萬個，降至686.6萬個，表現遜於市場預期。期內，整體職位空缺率亦微跌至4.1%。


　
6、內地五一假期結束，A股今日復市，港股通恢復交易。昨日港股在無北水交易的情況下，全日成交額錄得去年10月以來新低。

 

7、中國交通運輸部預計，五一假期全社會跨區域人員流動量預計超過15億人次，較2025年同期日均增長4%。


　
8、受惠於AI需求以及消費和投資雙雙回升，香港首季本地生產總值按年增速創2021年以來最快，並自疫情以來首次跑贏內地。


　
9、AMD首季營業額102.5億美元，按年增長38%，高於市場預期。數據中心部門營業額58億美元，按年大增57%，成為業績主要動力，公司預計第二季度營收112億美元，超出預期的105億美元。AMD股價盤後曾經漲超8%。

 

開市Go | 特朗普暫停自由計劃，A股復市港股通重啟，美圖季績勁

 

開市Go | 特朗普暫停自由計劃，A股復市港股通重啟，美圖季績勁

 

開市Go | 特朗普暫停自由計劃，A股復市港股通重啟，美圖季績勁

 

【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01888

建滔積層板

38.660

異動股

02562

獅騰控股

2.560

異動股

02659

寶濟藥業－Ｂ

23.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01888 建滔積層板
  • 38.580
  • 02562 獅騰控股
  • 2.560
  • 02659 寶濟藥業－Ｂ
  • 24.460
  • 06687 聚水潭
  • 16.010
  • 00012 恒基地產
  • 33.460
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 19.510
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 309.400
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.200
  • 目標︰$22.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.050
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 84.150
  • 目標︰$88.90以上
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 138.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.100
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.500
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 61.150
報章貼士
  • 03986 兆易創新
  • 528.000
  • 目標︰$530.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 126.800
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.360
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
即時重點新聞

06/05/2026 09:45  《異動股》美圖升近半成，受惠AI賦能首季核心業務收入升34%

06/05/2026 09:47  【國際要聞】韓國高院法官凌晨墜斃，死前曾判前第一夫人金建希坐監

06/05/2026 09:22  恒指高開131點報26029返兩萬六，港股通開閘，晶片股熱炒中芯高開4%

06/05/2026 09:21  【外圍經濟】MSCI新興市場股指上漲1.5%，創紀錄新高

06/05/2026 08:39  【中東戰火】中東局勢緩和，韓國股市首次突破7000點，三星市值衝破萬億美元

04/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近122億元，買中芯沽騰訊

06/05/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】滙控首季績後獲多行升目標，大摩升長和目標近三成

05/05/2026 16:34  《財資快訊》美電升報7.8361，一周拆息較上日微升至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰來首度訪華新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略｜特朗普暫停自由計劃利好市場，韓股破頂港股料靠穩新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 特朗普稱將暫停自由計劃新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

五一金周--好「甘」
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國
人氣文章

政政經經．石鏡泉

五月一甘，五月二更甘新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌的成因是性慾，還是關係的崩塌？
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

高空維港夜宴聚星居：招牌飛天琵琶鵝、春山一口酥、砂鍋手工醃篤鮮，品嚐大師級淮揚粵菜夜宴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
富貴包治療｜姿勢不良致氣滯血瘀，中醫針灸+保健3招標本兼治
人氣文章
素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇口感似鮑魚的健康美味 新文章
人氣文章
登山意外｜兩港男日本遇極寒冷困境 食物耗盡1人失意識新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 10:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 10:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 10:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2026 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態06/05/2026
中東戰火 | 伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰來首度訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第67天，雙方在波斯灣交火，特朗普稱美...

05/05/2026 11:56

中東戰火

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應

30/04/2026 12:00

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區