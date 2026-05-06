開市Go | 特朗普暫停自由計劃，A股復市港股通重啟，美圖季績勁

要聞盤點

1、美國股市周二（5日）無懼中東戰局，三大指數集體高收，當中納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。道指收市升356.35點，或0.73%，報49298.25點；標指升58.47點，或0.81%，報7259.22點，盤中一度升至7273.26點高位；納指升258.32點，或1.03%，報25326.13點，盤中更曾高見25361.05點。中國金龍指數升8點。日股休市。





2、美國總統特朗普表示，將暫停協助船隻通過霍爾木茲海峽的「自由計劃」一小段時間，以觀察能否與伊朗達成和平協議，但對伊朗港口的封鎖措施依然有效。





3、美國國防部長赫格塞思明確表示與伊朗的停火尚未結束，並將美軍本周開始在霍爾木茲海峽實施的「自由計劃」定性為防禦性臨時任務，強調美軍「不尋求交戰」。美國國務卿稱對伊進攻行動已經結束。





4、美國供應管理協會(ISM)公布，美國4月非製造業採購經理人指數(PMI)報53.6，略低於市場預期的53.7，亦較3月的54進一步放緩，顯示服務業擴張動能正在溫和回落，但整體仍穩守50關口以上，維持在擴張區間。





5、美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告，截至3月底，全美職位空缺減少5.6萬個，降至686.6萬個，表現遜於市場預期。期內，整體職位空缺率亦微跌至4.1%。





6、內地五一假期結束，A股今日復市，港股通恢復交易。昨日港股在無北水交易的情況下，全日成交額錄得去年10月以來新低。

7、中國交通運輸部預計，五一假期全社會跨區域人員流動量預計超過15億人次，較2025年同期日均增長4%。





8、受惠於AI需求以及消費和投資雙雙回升，香港首季本地生產總值按年增速創2021年以來最快，並自疫情以來首次跑贏內地。





9、AMD首季營業額102.5億美元，按年增長38%，高於市場預期。數據中心部門營業額58億美元，按年大增57%，成為業績主要動力，公司預計第二季度營收112億美元，超出預期的105億美元。AMD股價盤後曾經漲超8%。

【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票