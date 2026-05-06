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美股 | 特朗普暫停霍爾木茲海峽自由計劃，美股期貨延續漲勢

06/05/2026

　　美國總統特朗普表示，他將暫停由美國主導的霍爾木茲海峽護航行動，以觀察能否與伊朗達成結束戰爭的協議。納斯達克100指數期貨一度漲逾1%；標普500指數期貨一度漲0.5%。

 

　　此前，美股周二（5日）集體高收，當中納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。道指收市升356.35點，或0.73%，報49298.25點；標指升58.47點，或0.81%，報7259.22點，盤中一度升至7273.26點高位；納指升258.32點，或1.03%，報25326.13點，盤中更曾高見25361.05點。

 

　　納指與標指的強勁升勢，主要受重磅科技股與晶片股帶動。據報蘋果(US.AAPL)正積極分散供應鏈風險，已與英特爾(US.INTC)及三星電子展開初步接洽，受此消息刺激，英特爾股價狂飆逾12%，股價再創歷史新高，市值一舉突破5500億美元。

 

　　其他儲存晶片股亦跟隨爆發，SanDisk(US.SNDK)飆升近12%，西部數據(US.WDC)及希捷科技(US.STX)亦分別大漲5.2%及4.4%，齊創歷史新高。

 

國際油價全線下挫

 

　　在中東局勢呈緩和跡象下，國際油價全線下挫。紐約期油報每桶102.29美元，單日跌3.8%。倫敦布蘭特期油價格亦跌4%，報每桶109.83美元。

 

　　國際金價止跌回穩，現貨金錄得0.8%的升幅，報每盎司4558美元，紐約期金亦升0.8%，報每盎司4571美元。

 

　　美匯指數徘徊於98.5附近，日內報98.46，微跌0.02%。美元兌日圓走勢略見靠穩，報157.87，升0.4%。歐元兌美元匯率未能企穩1.17重要關口，報1.1698，微升0.05%。

撰文：經濟通國金組

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