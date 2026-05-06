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盤前攻略｜特朗普暫停自由計劃利好市場，韓股破頂港股料靠穩

06/05/2026

　　中東局勢暫時靠穩，美國參謀長聯席會議主席凱恩與國防部長赫格塞斯均稱，目前伊朗的襲擊程度尚未達到「重啟大規模作戰行動的門檻」，給予市場定心丸。另外美國國務卿魯比奧指，總統特朗普預計下星期如期與國家主席習近平會面。油價回落，美股三大指數抽高，道指升356點報49298，納指升258點報25326，標普升58點報7259。

 

盤前攻略｜特朗普暫停自由計劃利好市場，韓股破頂港股料靠穩

（Shutterstock圖片）

 

　　存儲概念記憶體股持續熱炒，IDC報告指記憶體製造商可望擺脫暴起暴落的景氣周期，全線存儲晶片股上漲，美光、高通大升11％。另外有傳蘋果選定英特爾與三星電子在美生產核心處理器，英特爾股價急升13%；費城半導體指數急飆4.23％。

 

　　盤後特朗普在社交媒體發文，宣布暫停「自由計劃」，指是基於斡旋方巴基斯坦和其他國家的要求，以便能推動與伊朗達成相關協議。美股盤中油價受壓低見101美元，盤後消息傳出後紐油更閃穿100美元關口，現徘徊101美元附近。三大指數期貨上揚，道期再升過百點，較現貨高水逾200點。

 

*中概股、ADR個別發展*

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌0.76％報132.26美元，拼多多跌1.06％報96.75美元，京東跌1.20％報29.68美元，百度跌0.97％報126.24美元，萬國數據升4.48％報45.00美元，理想跌0.56％報17.78美元，蔚來跌2.80％報5.90美元，小鵬跌1.00％報15.82美元，攜程跌0.78％報52.40美元，貝殼升3.84％報18.13美元。

 

　　ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.13％，折合472.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.03％，折合30.5港元；美團(03690)ADR較港股低0.40％，折合83.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.66％，折合86.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.72％，折合137.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.25％，折合419.2港元。

 

*韓股大升破頂，恒指貼價牛倉超重貨有風險*

 

　　昨晚恒指夜期升47點報25860，較現貨低水39點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25960，升100點，較恒指現貨高水61點，料恒指開市升約百點。

 

　　美國持續釋出和談訊號，特朗普更寧願暫停自由計劃來換取與伊朗達成協議，讓市場對和談有更大憧憬。亞太股市普遍造好，日股休市外，台股微升，韓股受惠三星電子急升逾11％帶動，KOSPI指數急升5％首破7000大關。港股同樣靠穩，恒指昨日跌抵25600關口前有支持反彈，乘接美伊利好可望再次回升。參考恒指牛熊證街貨分布，上日（5日）牛倉再淨增126張對應期指張數街貨，而較貼價區25400至25699約300點區域，每100點區域內都各自累積過千張對應期指張數，如繼續利好則還好，如市場訊息反轉，便會是下殺重大誘因，觀望今日有否獲利了結牛證街貨減少。

 

撰文：經濟通市場組

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2026 10:00
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