  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

長和 | 出售英國電訊業務套現455億，獲大行唱好股價破頂可否追入？

06/05/2026

　　長和系再有大動作，長和(00001)昨日（5日）中午公布，旗下全資附屬公司CKHGT同意出售其持有的英國電訊業務VodafoneThree全部股權，預估可套現近455億港元，長和股價昨天午後直線拉升，收市升逾4%。高盛認為長和出售VodafoneThree可加快資產變現，料將帶來20億元盈利，摩通則料此交易將推高長和今年純利21%，上調目標價至79元。長和今早（6日）延續昨日升勢，最多再升逾3%高見70.6元，創52周新高，是否仍可追入，博其派特別息或再出售其他資產？

 

長和 | 出售英國電訊業務套現455億，獲大行唱好股價破頂可否追入？

（資料圖片）

 

長和旗下CKHGT出售VodafoneThree 49%股權　套現近455億元

 

　　長和公布，旗下全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited(CKHGT)已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有之全數股權。Vodafone Group Plc持有該業務51%股權，CKHGT則持有49%股權。長和指，有關交易須待相關監管機構批准。是次交易讓集團能以具吸引力之估值將其投資變現，集團將透過註銷其在VodafoneThree的持股，收取43億英鎊（約454.94億港元）之代價金額。　

 

　　長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示，集團2000年成立Three UK，經多年成長並透過合併成為現今的VodafoneThree，已是英國最大電訊商，服務客戶數領先同業。是次交易讓集團得以實現於VodafoneThree的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。長和聯席董事總經理陸法蘭與黎啟明共同表示，此項交易對集團和合作夥伴而言，皆為互惠互利的雙贏局面。交易為集團帶來龐大的現金收益，更切實地將集團的投資價值變現。

 

長和 | 出售英國電訊業務套現455億，獲大行唱好股價破頂可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

　　值得留意，近年長和系在英國的資產持續縮減。今年1月，長和系由長江基建(01038)牽頭完成出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails(Eversholt Rail)全部權益，買家為歐洲鐵路車輛租賃公司Beacon。2月26日，長江基建、電能實業(00006)及長實集團(01113)分別以443億、443億及221.5億港元，向法國公用事業企業Engie出售持有的UK Power Networks權益（分別為40%、40%及20%），總交易估值超過1100億港元，為近年全球公用事業領域最大交易之一。該交易已於4月27日的股東特別大會獲大比數通過。長江集團主席李澤鉅當時表示，憑藉成功往績與雄厚資本，長江集團將持續尋求投資與發展機會，放眼現有及新開發市場（包括英國及其他地區），物色受監管行業及長期穩定合約項目，以及其他具潛力業務。

 

高盛：出售VodafoneThree可加快資產變現　料帶來20億元盈利

 

　　高盛發表研究報告指，長和宣布已同意將其在英國電訊業務VodafoneThree的49%股權出售予合作夥伴Vodafone，現金代價為43億英鎊。該集團多年來一直以3UK品牌獨立經營，2023年同意與Vodafone合併並持有合併實體49%少數股權，但由於監管審批延遲，交易直至2025年中期才完成。高盛認為今次公布並不完全令人意外，因為原合併協議規定長和在3年鎖定期後擁有出售剩餘股權的沽售期權。出售時間較預期提前，這反映Vodafone管理層對英國市場前景的信心。

 

　　高盛分析此次交易對長和的潛在影響包括：讓集團能夠將資產變現，並提前實現預計的成本及資本開支協同效益，即交易完成後第5年節省7億英鎊，淨現值達70億英鎊。具體而言，49%股權的43億英鎊現金代價將令整個VodafoneThree的股權價值達88億英鎊，隱含企業價值為138.5億英鎊。而根據公布，集團將從此次交易中錄得47億港元出售收益。假設按過往慣例以股息形式分派約40%收益，將意味著19億港元或每股0.5港元的股息增加（相對2025年財政年度的2.31港元）。在財務影響方面，長和去年6月至12月確認其在VodafoneThree 49%股權的淨虧損為4900萬英鎊，如年化計算為8400萬英鎊或8.9億港元。

 

　　高盛估計，消除此項虧損加上43億英鎊收益產生的額外現金利息收入，將令長和集團盈利按備考基準增加20億港元或7%，同時亦會將淨債務對淨總資本比率從2025年財政年度末的13.9%降至8.8%。交易須獲監管批准，預期於2026年下半年內完成。除英國電訊出售外，媒體報道集團開放出售其他電訊業務，無論是向本地主要營運商或透過首次公開招股。

 

摩通：售VodafoneThree料推高今年純利21%   升目標價至79元 

 

　　摩通則稱，長和旗下CKHGT同意出售VodafoneThree全數股權，交易完成後長和預期確認收益約為47億港元，預計可推高2026財年純利21%，連同早前出售UKPN的收益145億港元，預計淨負債比率將由2025年底的16.5%降至3.4%。該行認為，長和正積極探索多種收窄資產淨值折讓的方式，包括出售港口業務、百佳零售潛在上市或出售，以及分拆電訊業務，將其目標價由68元上調至79元，相當其每股資產淨值折讓47%，續予「增持」評級。

 

　　摩根士丹利發指，長和出售英國電訊業務權益是資產回收及變現策略的一部分，有助推動資產淨值及收窄折讓。而長和的非上市資產（港口、電訊及零售）目前被市場賦予零價值，任何出售行動均對股價具增值作用。出售完成後，長和的淨債務將由1130億港元降至680億港元。長和2026年預測市盈率僅11倍、市帳率0.43倍、自由現金流收益率達8%，估值吸引，而強勁的資產負債表可能意味著回購或特別股息，維持「增持」評級，目標價由61港元上調至78港元，預期未來將有更多同類出售交易。

 

美銀證券：顯著強化資產負債表增強財務靈活　予目標價75元
 

　　美銀證券表示，長和同意以現金43億英鎊出售VodafoneThree的49%股權，進一步證明長和願意透過資產貨幣化來釋放價值。雖然出售價格較該行較樂觀的估值低約10%，但此交易顯著強化長和的資產負債表，並在宏觀不確定性下增強了財務靈活性。長和預計交易完成後將錄得47億港元的出售收益，完成目標為2026年下半年。相對於該行對2026財年231億港元的核心盈利預測，此收益規模相當可觀。此外，由於合資企業因折舊及攤銷增加而錄得虧損，是次出售亦應在短期內增加經常性盈利。自Vodafone UK與Three UK於2025年合併成立VodafoneThree以來的7個月內，長和應佔的淨虧損達5.19億港元。長和估值具吸引力，維持「買入」評級，目標價75港元。

 

　　滙豐環球研究認為，長和是次出售VodafoneThree權益作價對比歐洲上市電訊同業估值及區內競爭格局屬吸引，重申該行對長和正處於價值復甦階段的看法，維持「買入」評級，目標價74.6港元不變。該行認為長和屬深度價值股，擁有全球多元化優質資產，現價對應2026年預測市盈率9.3倍、股息率4.2%，較資產淨值折讓59%。

 

熊麗萍：出售資產後不似會派特別息　回到65元以下才考慮

 

長和 | 出售英國電訊業務套現455億，獲大行唱好股價破頂可否追入？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，以長和過去作風，似乎不會出售一些資產後就拿來派特別息，反而如集團所講若有適合的資產會再投資，又或將回籠資金用作減債。長和股價近兩日升了很多，料其出售資產的動作仍會較頻密，而所出售的資產全都賺錢，因都經營了一段時間，若純博其往後繼續有動作，也可考慮跟進，但因消息較多，升至現時高位對其看法反而麻麻，雖見其整體走勢仍是向上，但近兩日受消息刺激一下子飆上去，暫不宜買入，若有機會回到65元以下才考慮。

 

　　長和半日升2.87%收報69.95元，連升3日，累積升幅7.53%，成交7.89億元。其他長和系股份亦造好，長江基建升1.59%報67元，電能升1.31%報65.85元，長實升2.61%報51.1元。

 

長和 | 出售英國電訊業務套現455億，獲大行唱好股價破頂可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

其他長和相關新聞：
大行報告 | 滙控績後最牛看$165，長和目標價$67-$81.5元
《外資精點》瑞銀維持長和「買入」評級，目標價67元
《外資精點》滙豐研究︰長和賣VodafoneThree可為股息增長提供更高能見度
《外資精點》美銀︰長和賣英國流動通訊營運商可提升財務靈活性，評級「買入」
《外資精點》花旗：長和出售英國電訊業務帶來47億元收益，上調目標價至81.5元
《外資精點》摩通：長和出售英國電訊業務助提升每股資產淨值4%，上調目標價至79元
《外資精點》高盛：長和出售VodafoneThree可加快將資產變現
《窩輪豪情－梁業豪》切忌過度投入，低估風險

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03881

希迪智駕

24.260

異動股

00016

新鴻基地產

146.200

異動股

01472

生興控股

0.141

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03881 希迪智駕
  • 24.260
  • 00016 新鴻基地產
  • 146.200
  • 01472 生興控股
  • 0.141
  • 00700 騰訊控股
  • 463.000
  • 02828 恒生中國企業
  • 90.300
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 19.670
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 309.800
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.200
  • 目標︰$22.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 84.700
  • 目標︰$88.90以上
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 140.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.200
  • 00700 騰訊控股
  • 463.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.300
  • 00981 中芯國際
  • 74.850
報章貼士
  • 03986 兆易創新
  • 533.500
  • 目標︰$530.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 131.600
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.420
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
即時重點新聞

06/05/2026 16:48  《盤後部署》中東降溫恒指返二萬六，官方吹奏房市回暖海螺低位見支持

06/05/2026 16:43  【企業盈喜】周大福(01929)料全年淨溢利按年增加最多55%

06/05/2026 16:15  恒指升315點報26213半個月來收盤新高，成交逾三千億，惟午後北水沽壓增

06/05/2026 16:08  《新股掛牌》可孚醫療首掛即破發較招股價低逾1%，每手蝕43元

06/05/2026 16:32  《本港經濟》本港3月零售業總銷貨價值臨時估計為339億元，按年升12.8%，勝預期

06/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出85.65億元，買劍橋科技沽盈富基金

06/05/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】滙控首季績後獲多行升目標，大摩升長和目標近三成

06/05/2026 16:35  《財資快訊》美電軟報7.8363，一周拆息較上日微軟至2.41%

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳國家大基金擬領投DeepSeek，五一樓市回暖，股匯同漲新文章
人氣文章

新聞>市場動向

後免佣時代：香港券商行業的透明度考驗新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳蘋果擬讓英特爾及三星代工生產芯片，芯片股齊炒上可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

世界盃2026︱信和三大商場超巨電視直播賽事＋早晨睇波派對＋親子專區＋主題打卡位新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

張文新令人大跌眼鏡 1 新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賞花賞螢觀星季節來臨新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌的成因是性慾，還是關係的崩塌？
人氣文章

Fashion Feature

告別大Logo崇拜 ! Miu Miu Matelassé 20週年 : Arcadie、Wander新色背後的優雅與叛逆 新文章
人氣文章

ChatENT．月巴氏

真正的惡魔不會穿Prada
健康好人生 Health Channel
人氣文章
時令養生湯 │ 蟲草花蓮子百合雞湯，健脾安神防感冒
人氣文章
腎臟健康｜35歲男三餐外賣腎功能衰退，醫生教5招逆轉病情
人氣文章
食油比併｜消委會檢測揭6成含基因致癌物，推介21款安全食油名單
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 18:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/05/2026
神州經脈 | 傳國家大基金擬領投DeepSeek，五一樓市回暖，股匯同漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市早苗加速修憲，民意背道而馳因由

06/05/2026 16:28

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰...

06/05/2026 09:21

中東戰火

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區