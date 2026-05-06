長和 | 出售英國電訊業務套現455億，獲大行唱好股價破頂可否追入？

長和系再有大動作，長和(00001)昨日（5日）中午公布，旗下全資附屬公司CKHGT同意出售其持有的英國電訊業務VodafoneThree全部股權，預估可套現近455億港元，長和股價昨天午後直線拉升，收市升逾4%。高盛認為長和出售VodafoneThree可加快資產變現，料將帶來20億元盈利，摩通則料此交易將推高長和今年純利21%，上調目標價至79元。長和今早（6日）延續昨日升勢，最多再升逾3%高見70.6元，創52周新高，是否仍可追入，博其派特別息或再出售其他資產？

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長和旗下CKHGT出售VodafoneThree 49%股權 套現近455億元

長和公布，旗下全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited(CKHGT)已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有之全數股權。Vodafone Group Plc持有該業務51%股權，CKHGT則持有49%股權。長和指，有關交易須待相關監管機構批准。是次交易讓集團能以具吸引力之估值將其投資變現，集團將透過註銷其在VodafoneThree的持股，收取43億英鎊（約454.94億港元）之代價金額。

長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示，集團2000年成立Three UK，經多年成長並透過合併成為現今的VodafoneThree，已是英國最大電訊商，服務客戶數領先同業。是次交易讓集團得以實現於VodafoneThree的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。長和聯席董事總經理陸法蘭與黎啟明共同表示，此項交易對集團和合作夥伴而言，皆為互惠互利的雙贏局面。交易為集團帶來龐大的現金收益，更切實地將集團的投資價值變現。

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值得留意，近年長和系在英國的資產持續縮減。今年1月，長和系由長江基建(01038)牽頭完成出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails(Eversholt Rail)全部權益，買家為歐洲鐵路車輛租賃公司Beacon。2月26日，長江基建、電能實業(00006)及長實集團(01113)分別以443億、443億及221.5億港元，向法國公用事業企業Engie出售持有的UK Power Networks權益（分別為40%、40%及20%），總交易估值超過1100億港元，為近年全球公用事業領域最大交易之一。該交易已於4月27日的股東特別大會獲大比數通過。長江集團主席李澤鉅當時表示，憑藉成功往績與雄厚資本，長江集團將持續尋求投資與發展機會，放眼現有及新開發市場（包括英國及其他地區），物色受監管行業及長期穩定合約項目，以及其他具潛力業務。

高盛：出售VodafoneThree可加快資產變現 料帶來20億元盈利

高盛發表研究報告指，長和宣布已同意將其在英國電訊業務VodafoneThree的49%股權出售予合作夥伴Vodafone，現金代價為43億英鎊。該集團多年來一直以3UK品牌獨立經營，2023年同意與Vodafone合併並持有合併實體49%少數股權，但由於監管審批延遲，交易直至2025年中期才完成。高盛認為今次公布並不完全令人意外，因為原合併協議規定長和在3年鎖定期後擁有出售剩餘股權的沽售期權。出售時間較預期提前，這反映Vodafone管理層對英國市場前景的信心。

高盛分析此次交易對長和的潛在影響包括：讓集團能夠將資產變現，並提前實現預計的成本及資本開支協同效益，即交易完成後第5年節省7億英鎊，淨現值達70億英鎊。具體而言，49%股權的43億英鎊現金代價將令整個VodafoneThree的股權價值達88億英鎊，隱含企業價值為138.5億英鎊。而根據公布，集團將從此次交易中錄得47億港元出售收益。假設按過往慣例以股息形式分派約40%收益，將意味著19億港元或每股0.5港元的股息增加（相對2025年財政年度的2.31港元）。在財務影響方面，長和去年6月至12月確認其在VodafoneThree 49%股權的淨虧損為4900萬英鎊，如年化計算為8400萬英鎊或8.9億港元。

高盛估計，消除此項虧損加上43億英鎊收益產生的額外現金利息收入，將令長和集團盈利按備考基準增加20億港元或7%，同時亦會將淨債務對淨總資本比率從2025年財政年度末的13.9%降至8.8%。交易須獲監管批准，預期於2026年下半年內完成。除英國電訊出售外，媒體報道集團開放出售其他電訊業務，無論是向本地主要營運商或透過首次公開招股。

摩通：售VodafoneThree料推高今年純利21% 升目標價至79元

摩通則稱，長和旗下CKHGT同意出售VodafoneThree全數股權，交易完成後長和預期確認收益約為47億港元，預計可推高2026財年純利21%，連同早前出售UKPN的收益145億港元，預計淨負債比率將由2025年底的16.5%降至3.4%。該行認為，長和正積極探索多種收窄資產淨值折讓的方式，包括出售港口業務、百佳零售潛在上市或出售，以及分拆電訊業務，將其目標價由68元上調至79元，相當其每股資產淨值折讓47%，續予「增持」評級。

摩根士丹利發指，長和出售英國電訊業務權益是資產回收及變現策略的一部分，有助推動資產淨值及收窄折讓。而長和的非上市資產（港口、電訊及零售）目前被市場賦予零價值，任何出售行動均對股價具增值作用。出售完成後，長和的淨債務將由1130億港元降至680億港元。長和2026年預測市盈率僅11倍、市帳率0.43倍、自由現金流收益率達8%，估值吸引，而強勁的資產負債表可能意味著回購或特別股息，維持「增持」評級，目標價由61港元上調至78港元，預期未來將有更多同類出售交易。

美銀證券：顯著強化資產負債表增強財務靈活 予目標價75元



美銀證券表示，長和同意以現金43億英鎊出售VodafoneThree的49%股權，進一步證明長和願意透過資產貨幣化來釋放價值。雖然出售價格較該行較樂觀的估值低約10%，但此交易顯著強化長和的資產負債表，並在宏觀不確定性下增強了財務靈活性。長和預計交易完成後將錄得47億港元的出售收益，完成目標為2026年下半年。相對於該行對2026財年231億港元的核心盈利預測，此收益規模相當可觀。此外，由於合資企業因折舊及攤銷增加而錄得虧損，是次出售亦應在短期內增加經常性盈利。自Vodafone UK與Three UK於2025年合併成立VodafoneThree以來的7個月內，長和應佔的淨虧損達5.19億港元。長和估值具吸引力，維持「買入」評級，目標價75港元。

滙豐環球研究認為，長和是次出售VodafoneThree權益作價對比歐洲上市電訊同業估值及區內競爭格局屬吸引，重申該行對長和正處於價值復甦階段的看法，維持「買入」評級，目標價74.6港元不變。該行認為長和屬深度價值股，擁有全球多元化優質資產，現價對應2026年預測市盈率9.3倍、股息率4.2%，較資產淨值折讓59%。

熊麗萍：出售資產後不似會派特別息 回到65元以下才考慮

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，以長和過去作風，似乎不會出售一些資產後就拿來派特別息，反而如集團所講若有適合的資產會再投資，又或將回籠資金用作減債。長和股價近兩日升了很多，料其出售資產的動作仍會較頻密，而所出售的資產全都賺錢，因都經營了一段時間，若純博其往後繼續有動作，也可考慮跟進，但因消息較多，升至現時高位對其看法反而麻麻，雖見其整體走勢仍是向上，但近兩日受消息刺激一下子飆上去，暫不宜買入，若有機會回到65元以下才考慮。

長和半日升2.87%收報69.95元，連升3日，累積升幅7.53%，成交7.89億元。其他長和系股份亦造好，長江基建升1.59%報67元，電能升1.31%報65.85元，長實升2.61%報51.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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