異動股｜滙控放榜翌日彈2％，大摩撐業績仍勝預期並微升目標價

滙控(00005)現價升1.7％，報138.3元，該股成交約554萬股，涉資7.59億元。

（Shutterstock圖片）

滙控昨日（5日）公布今年首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億元美元，按年跌1.14％，遜預期。每股基本盈利0.41美元，董事會已通過派發2026年第一次股息每股0.1美元。淨利息收益為89億美元，較2025年第一季增加6億美元，增幅為8％，當中計及2026年第一季一次性項目的1億美元不利影響。營業支出為87億美元，較2025年第一季增加6億美元，增幅為8％。

預期信貸損失為13億美元，較2025年第一季增加4億美元。2026年第一季的提撥主要反映企業及機構理財業務就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化風險承擔，以及因2026年2月28日中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化而增撥的3億美元準備。

摩根士丹利發報告表示，滙控基礎稅前營運利潤（PPOP）比市場預期高出1%。其他收入超出6％，足以抵消成本上升。淨利息收入指引上調，加上其他收入增長，抵消了預期信貸損失(ECL)提高至45個基點，該行因此將滙控每股盈利預測上調1.5至2.4％。

該行指，滙控目前以2026年及2028年股東權益回報率（ROTE）17至19％，交易於有形淨資產值（TNAV）1.8倍。資本回報對股東仍具吸引力。調整後稅前利潤與市場一致。

該行重申對滙控「增持」評級，輕微升目標價由149元升至150.5元。

撰文：經濟通市場組

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