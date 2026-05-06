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異動股｜長和再升近3％，高盛料出售英國電訊交易帶來20億元盈利

06/05/2026

　　長和(00001)現價升2.8％，報69.9元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅7.5％。該股成交約789萬股，涉資5.49億元。

 

異動股｜長和再升近3％，高盛料出售英國電訊交易帶來20億元盈利

（Shutterstock圖片）

 

　　長和昨日（5日）中午公布已同意將其在英國電訊業務VodafoneThree的49％股權出售予合作夥伴Vodafone，現金代價為43億英鎊。高盛發表研究報告指出，該集團多年來一直以3UK品牌獨立經營，2023年同意與Vodafone合併並持有合併實體49％少數股權，但由於監管審批延遲，交易直至2025年中期才完成。

 

　　高盛認為今次公布並不完全令人意外，因為原合併協議規定長和在3年鎖定期後擁有出售剩餘股權的沽售期權。出售時間較預期提前，高盛認為這反映Vodafone管理層對英國市場前景的信心。

 

*料交易令長和盈利增加20億元*

 

　　在盈利增長及進一步降低資產負債表槓桿方面，根據公布，集團將從此次交易中錄得47億港元出售收益。假設按過往慣例以股息形式分派約40％收益，將意味著19億港元或每股0.5港元的股息增加（相對2025年財政年度的2.31港元）。在財務影響方面，長和去年6月至12月確認其在VodafoneThree 49％股權的淨虧損為4900萬英鎊，如年化計算為8400萬英鎊或8.9億港元。

 

　　高盛估計，消除此項虧損加上43億英鎊收益產生的額外現金利息收入，將令長和集團盈利按備考基準增加20億港元或7%。同時亦會將淨債務對淨總資本比率從2025年財政年度末的13.9％降至8.8％。交易須獲監管批准，預期於2026年下半年內完成。除英國電訊出售外，媒體報道集團開放出售其他電訊業務，無論是向本地主要營運商或透過首次公開招股。

 

　　現時，恒生指數報26118，升219點或升0.8％，主板成交逾1030億元。國企指數報8785，升55點或升0.6％。恒生科技指數報5012，升83點或升1.7％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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