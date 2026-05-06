3分鐘熱炒股點評｜長和系再出售資產套現454億元，惟專家指長和售資料難增派息
06/05/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/7NzfZ9d6tsI
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
06/05/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/7NzfZ9d6tsI
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2026-05-06
2026-05-06
2026-05-06
2026-05-06
2026-05-06
2026-05-06
2026-05-06
2026-05-06
2026-05-06
延伸閱讀
06/05/2026 16:48 《盤後部署》中東降溫恒指返二萬六，官方吹奏房市回暖海螺低位見支持
06/05/2026 16:43 【企業盈喜】周大福(01929)料全年淨溢利按年增加最多55%
06/05/2026 16:15 恒指升315點報26213半個月來收盤新高，成交逾三千億，惟午後北水沽壓增
06/05/2026 16:08 《新股掛牌》可孚醫療首掛即破發較招股價低逾1%，每手蝕43元
06/05/2026 16:32 《本港經濟》本港3月零售業總銷貨價值臨時估計為339億元，按年升12.8%，勝預期
06/05/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出85.65億元，買劍橋科技沽盈富基金
06/05/2026 08:52 【大行炒Ｄ乜】滙控首季績後獲多行升目標，大摩升長和目標近三成
06/05/2026 16:35 《財資快訊》美電軟報7.8363，一周拆息較上日微軟至2.41%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 18:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N