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3分鐘熱炒股點評｜長和系再出售資產套現454億元，惟專家指長和售資料難增派息

06/05/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://youtu.be/7NzfZ9d6tsI

 

 

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