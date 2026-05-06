芯片股 | 傳蘋果擬讓英特爾及三星代工生產芯片，芯片股齊炒上可以點揀？

港股近期陷悶局炒股不炒市，其中芯片股成市場焦點。消息面上，隔晚美股芯片及半導體板塊熱炒，據報蘋果(US.AAPL)正考慮與英特爾(US.INTC)及三星電子合作，為其生產處理器晶片，隔晚英特爾股價狂飆13%，再創歷史新高，其他芯片股亦跟隨炒上。港股的芯片股亦同樣受惠，中芯國際(00981)升逾半成，華虹半導體(01347)飆近一成破頂，兆易創新(03986)及瀾起科技(06809)等存儲芯片概念股均飆逾一成，再創上市新高。芯片股可否再追入？應如何選擇？

（Shutterstock圖片）

傳蘋果擬與英特爾及三星合作 為其生產處理器芯片

《彭博》引述消息人士報道，蘋果正積極分散供應鏈風險，已與英特爾及三星電子展開初步接洽，為其生產主要處理器芯片進行探討，以作為長期合作夥伴台積電(US.TSM)的另一供貨選項。蘋果的高管也曾到訪三星正在得克薩斯州建設的一家先進芯片工廠。惟上述消息人士表示，這兩項努力迄今都還沒有產生任何訂單，與這兩家供應商的合作也仍處於非常初期的階段。消息人士還補充指，蘋果對於使用台積電以外的技術有所顧慮，最終可能不會真的跟其他夥伴合作。蘋果、英特爾、三星和台積電的發言人均未置評。

在消息刺激下，隔夜英特爾股價狂飆12.9%至108.15美元，再創歷史新高，市值一舉突破5500億美元。其他儲存芯片股亦跟隨爆發，SanDisk(US.SNDK)飆近12%，西部數據(US.WDC)及希捷科技(US.STX)亦分別大漲5.2%及4.4%，齊創歷史新高；美光科技(US.MU)及高通(US.QCOM)則大升11%。蘋果亦漲2.7%。費城半導體指數急飆4.23%。

（AP圖片）

IDC：AI帶動記憶體市場結構性轉變 或擺脫暴起暴落景氣周期

另外，研究機構IDC報告指，在AI需求帶動下，記憶體市場正出現結構性轉變，甚至有機會擺脫暴起暴落的景氣周期，削弱市場對記憶體景氣循環的疑慮。IDC指，全球半導體產業正經歷劇烈變革，其中記憶體領域成為核心。受AI應用快速擴張推動，動態隨機存取記憶體(DRAM)今年產業營收可望接近三倍成長至4186億美元，NAND營收也有機會翻倍至1741億美元。

IDC半導體製造研究副總裁Jeff Janukowicz表示，市場長期關注記憶體產業的景氣循環風險，但在AI帶動下，「這次不一樣」，產業正迎來前所未有的轉折點。他指，過去記憶體市場高度依賴消費性電子需求，如今則由雲端與AI基礎建設主導，需求結構已出現根本改變。

AMD首季收入、盈利及展望全超預期 股價盤後飆逾一成

此外，美國超微公司(AMD)收市後公布業績，首季營業額102.5億美元，按年增長38%，高於分析師預期的98.9億美元。剔除部分項目後，每股純利為1.37美元，亦高於分析師預期的1.28美元。其中數據中心部門營業額58億美元，按年大增57%，成為業績主要動力，亦高於分析師平均預期的56.1億美元。個人電腦相關銷售額增長23%，至36億美元。

公司預計第二季度營收112億美元，超出分析師平均預期的105億美元。AMD股價在盤後交易中一度上漲11%。該股此前在紐約市場收於355.26美元，今年以來累計上漲66%。這一展望表明，AMD正贏得AI計算領域最大支出方的訂單。儘管英偉達(US.NVDA)仍為AI處理器的主導供應商，但數據中心客戶正尋求替代方案，這一趨勢利好AMD。

傳中國目標今年底前先進國產矽晶圓使用率達七成

另方面，根據《日經亞洲》消息，中國正致力於今年底前，讓國內芯片製造商使用的矽晶圓中，超過七成來自本國生產。這項目標展現了中國在半導體關鍵供應鏈推動本土化的最積極企圖。知情人士指，中國政府的這項目標，已成為國內芯片製造商優先使用本土12吋晶圓的不成文規定。儘管過去部分自給率目標未能達標，但業界認為這次有望成功，成為中國推動供應鏈自主化的重要里程碑。一名熟悉狀況的半導體產業高階主管向《日經亞洲》表示，未來外國廠商只會保留約三成的市場空間。部分中國芯片製造商仍在追求更先進的製程，該領域仍需仰賴國外領先業者的支援。不過，在成熟製程與傳統芯片領域，中國本土的矽晶圓基本上已能滿足市場需求。

兩名直接掌握規劃的知情人士透露，內地晶圓巨擘奕斯偉材料(滬:688783)目前正在西安與武漢興建新廠，預計今年內每月可新增70萬片產能。其中一人表示，每一個中國客戶都在擴充晶圓產能，奕斯偉是其中最積極的，可能佔了整體擴產規模近一半。奕斯偉表示，目前已供貨多家國際客戶，包括美光、台積電、格羅方德(US.GFS)與聯華電子(US.UMC)。此外，在中國擁有大型生產據點的三星電子與SK海力士，也在認證奕斯偉的產品。奕斯偉2025年營收上升至26.4億元人民幣，但尚未轉虧為盈。

熊麗萍：存儲芯片需求大比大模型更值博 惟有貨宜定下止賺位

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，即使是AI相關股份都不是全面上升，第一輪上升是大模型，單是MINIMAX(00100)及智譜(02513)這兩隻都炒得瘋狂，但大模型不斷推陳出新，所以它們升至高位後十分波動，反而一些存儲芯片股如兆易創新及天數智芯(09903)等升勢較持久，始終芯片需求很大，與大模型不同。因此，這段時間若再吼AI相關股份，會揀存儲芯片這一類與算力相關的股份。中芯及華虹則有些不同，雖然近期表現也大有改善，但現價不太敢追入。當然，天數智芯及瀾起科技等半新股都已升至高位，要看自己是否夠膽再博，若已買入則要定下止賺位，例如天數智芯每逢升至整數關口如600元可能會有阻力，若未能再上可先減持一部分，若貨少則可博盡一些。不過，這些股份近幾日如此急升，相信會有人先行套利，股價開始上落較大。

芯片股今日普遍急升，中芯升5.72%收報74.85元，華虹升9.33%報130.1元，兆易創新升14.49%報533.5元，瀾起科技升16.78%報321.6元，天數智芯升2.6%報571.5元，壁仞科技(06082)升8.51%報51元，ASMPT(00522)升6.31%報173.6元，上海復旦(01385)升3.46%報42.48元，晶門半導體(02878)升5.68%報0.465元，惟宏光半導體(06908)跌1.02%報0.485元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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