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港股 | 午市前瞻 | 晶片股走旺選股機會百花齊放，專家贈你部署貼士

06/05/2026

　　中東局勢暫時靠穩，美國總統特朗普暫停「自由計劃」，美國參謀長聯席會議主席凱恩與國防部長赫格塞斯均稱，目前伊朗的襲擊程度尚未達到「重啟大規模作戰行動的門檻」，給予市場定心丸，預計在習特會前伊朗局勢仍然受控。環球半導體板塊炒高，美股納指標指創新高，韓股復市亦創新高，港股受外圍驅動，開市即收復兩萬六，港股通恢復交易半日僅淨流出20億元，不過盤中恒指受制百天線（約26101），升約200點即無動力，半日收報26104，升205點或0.8%，主板成交近1659億元。恒生中國企業指數報8775，升44點或0.5%。恒生科技指數報4994，升65點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 晶片股走旺選股機會百花齊放，專家贈你部署貼士

 

麥嘉嘉：催化劑不足北水獲利回吐

 

　　美國股市周二（5日）三大指數集體高收，當中納指與標指雙雙創下盤中及收市新高，主要受重磅科技股與晶片股帶動。韓國股市復市急升逾5%，首次突破7000點關口。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部暨研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，恒指短期維持在25500至26500點區間，主要受限於目前資金傾向流入AI硬件類股份，而港股缺乏規模較大的相關股份。她解釋現時港股具代表性的AI股份主要是如騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)等AI平台類股份，對目前的資金吸引力不足，因而選擇流入成長預期更為激進的日、韓股市。因此即使今日硬件股股價大漲，對大市影響亦難以媲美韓股。

 

　　隨著A股復市及港股通重啟，北水今日上午錄得約20億元淨流出。麥嘉嘉指出，北水的投資策略已由單邊吸納轉為靈活調倉，一旦評估升勢見頂，即進行獲利回吐。她分析指，港股現時缺乏顯著利好催化劑，難以維持北水的持倉留存意願，一定程度上限制了恒指的向上空間。

 

AI硬件板塊全面受捧，中芯分段部署

 

　　《彭博》引述消息人士稱，蘋果(US.AAPL)正積極分散供應鏈風險，已與英特爾(US.INTC)及三星電子展開初步接洽，以作為長期合作夥伴台積電的另一供貨選項。在消息刺激下，英特爾股價狂飆逾12%，股價再創歷史新高，市值一舉突破5500億美元。港晶片股與PCB概念股同樣受惠，中芯(00981)曾升近一成；建滔積層板(01888)曾升近9%。

 

　　儘管港股缺乏國際級晶片龍頭，麥嘉嘉預期相關板塊短期內將延續全面受捧的趨勢，她指出今日AI硬件與PCB概念股呈現普漲格局，平均升幅普遍達到4%至5%。因此她認為以短期炒賣的角度，板塊內全部股份皆具備炒作空間，選股彈性較大。

 

　　麥嘉嘉建議投資者可優先部署規模較大的龍頭股份，如中芯，價格區間料在66至80港元，她強調應避免高追，建議耐心等待技術性回調，於68元水平分段部署更為合適。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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