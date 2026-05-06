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恒指升315點報26213半個月來收盤新高，成交逾三千億，惟午後北水沽壓增

06/05/2026

恒指升315點報26213半個月來收盤新高，成交逾三千億，惟午後北水沽壓增

 

 

　　東局勢暫時靠穩，美國總統特朗普暫停「自由計劃」，美國參謀長聯席會議主席凱恩與國防部長赫格塞斯均稱，目前伊朗的襲擊程度尚未達到「重啟大規模作戰行動的門檻」，給予市場定心丸，預計在習特會前伊朗局勢仍然受控。環球半導體板塊炒高，美股納指標指創新高，韓股復市亦創新高，港股受外圍驅動，開市即收復兩萬六，北水午後獲利盤顯著增加，但無阻港股升勢，恒指午後明確突破百天線（約26102），全日收報26213，升315點或1.2%。恒生中國企業指數收報8800，升70點或0.8%。恒生科技指數收報4969，升39點或0.8%。

 

　　昨日港股成交創下半年新低，今日港股通恢復交易，主板成交錄得逾3047億元，惟北水午後沽壓明顯加大，全日淨流出約85億元。

 

　　報蘋果正積極評估分散其設備主處理器生產供應鏈，包括與英特爾及三星電子進行初步討論，以減輕對台積電的依賴。AI需求提升資金炒作環球晶片股，中資概念亦跟炒，中芯(00981)升5.72%，報74.85元，華虹(01347)升9.33%，報130.1元，ASMPT(00522)升6.31%，報173.6元，GPU概念股天數智芯(09903)升2.6%，報571.5元，壁仞科技(06082)升8.51%，報51元。

 

　　PCB概念亦落鑊，廣合科技(01989)升14.5%，報214.8元，暫連升3日累計升幅23.31%，建滔積層板(01888)升6%，報38.16元。

 

　　官媒稱五一期間內地樓市續吹暖風，藍籌內房股落鑊，中海外(00688)飆7.01%，報14.97元，潤地(01109)升6.7%，報35.34元，龍湖(00960)升4.7%，報8.46元，非藍籌則反應平平，萬科企業(02202)跌1.56%，報3.15元，融創中國(01918)升0.86%，報1.17元，碧桂園(02007)無升跌，報0.27元。

 

　　滙控(00005)績後獲多家大行看好，股價反彈3.31%，報140.5元；至於長和(00001)出售英國電訊業務資產亦獲一眾大行睇升，股價再揚3.09%，報70.1元。

 

　　信義玻璃(00868)突然有炒作，股價漲9.79%領升藍籌，報10.43元，同系信義光能(00968)升0.67%，報3.01元。

 

　　具AI概念的百度(09888)全日大升4.94%，報131.6元，暫連升3日累計升幅超一成，阿里(09988)同升2.29%，報134.2元；至於騰訊(00700)跌1.95%，報463元，美團(03690)跌1.26%，報82.5元，京東集團(09618)升0.17%，報116.4元。

 

　　新能源車股集體散水，小鵬汽車(09868)挫3.98%，報60.25元，蔚來(09866)跌3.52%，報46.04元，理想汽車(02015)跌2.58%，報67.85元，比亞迪(01211)跌2.08%，報98.9元，吉利汽車(00175)跌1.91%，報22.56元，零跑汽車(09863)軟0.26%，報45.68元。

 

　　藥明生物(02269)跌2.54%，報32.98元，暫連跌2日累計跌幅4.57%。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及阿里。

撰文：經濟通市場組

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