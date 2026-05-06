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數字銀行 | Mox Bank：有信心今年實現收支平衡，擬未來3年投資10億元

06/05/2026

　　Mox Bank行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）在記者會上指出，今年首季實現收支平衡，料第二季可延續勢頭，有信心全年亦能收支平衡。他亦稱，未來3年會增加一些投資，金額共估算10億元。

 

數字銀行 | Mox Bank：有信心今年實現收支平衡，擬未來3年投資10億元

Mox Bank業務總監鮑志毅（Jayant Bhatia）（左二）、行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）（左三）（許英略攝）

 

　　Mox Bank大股東渣打香港合資料於今年第二季起分階段發行港元穩定幣「HKDAP」。Mox Bank業務總監鮑志毅（Jayant Bhatia）指出，其母企合資公司率先獲得合規牌照，該行將繼續支援所有情境分析，並持續專注於客戶用例，根據實際情況進行調整和應用。至於穩定幣零售層面應用，鮑志毅認為，在香港，以至全球皆力推無現金交易，香港亦幾乎不再需要現金，一旦出現相關零售應用場景，則公司可首先推出相關產品，現時亦正與母公司緊密合作。

 

　　至於未來3年所投資10億元預算，鮑志毅指出，會繼續大力投資人工智能（AI），將AI融入日常業務中，如在各個業務領域融入更多AI。

 

Mox推出Mox+財富方案，投資及存款結餘要求60萬元或以上

 

數字銀行 | Mox Bank：有信心今年實現收支平衡，擬未來3年投資10億元

 

　　數字銀行Mox宣布，推出Mox+財富方案，專為香港年輕新晉專業人士及新興富裕階層而設，目標成為推動該行實現可持續盈利的重要動力。

 

　　Mox+客戶只需維持平均每日結餘，包括所有投資及存款結餘，達60萬元或以上，便可享Mox Invest優惠收費及外匯的優惠定價、特惠存款利率（年利率3.5%、上限為500萬元）、優先客戶支援，以及優先體驗新產品及活動，計劃結合理財優勢與生活禮遇，包括精選餐飲回贈、免費酒店住宿、星巴克咖啡優惠券、健康保障及專屬體驗。

 

將推新股認購服務

 

　　該行亦稱，繼今年較早前推出加密貨幣交易服務後，Mox Invest將於今年稍後時間推出新股認購服務。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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