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美股 | 美伊傳將達成停戰備忘錄，美股狂歡AMD狂飆18.6%

07/05/2026

　　美股周三（6日）呈現強勁升勢，美伊據報即將達成停戰備忘錄，大市投資氣氛轉趨熾熱。道指收市升逾600點，盤中一度重上5萬點關口，而納指與標指更雙雙再創盤中及收市新高。

 

　　道指收市升612.34點，或1.24%，報49910.59點；標指升105.9點，或1.46%，報7365.12點；納指升512.82點，或2.02%，報25838.94點。盤中交投活躍，標指與納指最高曾分別觸及7369.22點及25850.19點，齊創盤中歷史高位。

 

　　消息人士指出，美國與伊朗正接近達成一項旨在解決衝突的初步協議，當中包括伊朗暫停鈾濃縮活動。伊朗外交部亦證實，正評估美方提出的方案。和談曙光大幅推升市場的風險偏好，促使資金由避險資產加速流向股市。

 

　　科技股板塊再度展現強勁爆發力，其中晶片巨企AMD(US.AMD)發布極度樂觀的第二季業績指引，股價單日狂飆18.6%，創下歷史新高。

 

美債孳息率全線回落

 

　　隨著股市情緒持續改善，避險資金撤出債市，帶動美國國債孳息率全線回落。10年期國債孳息率下跌約6個點子，徘徊在4.36%附近；對息口敏感的2年期國債孳息率降至約3.88%；30年期國債孳息率亦微跌至約4.94%水平。

 

　　國際原油市場出現劇烈波動，油價因顯著的回吐壓力而大跌。紐約期油重挫7.5%，報每桶94.67美元，而布蘭特期油跌幅亦高達8.1%，報每桶101美元。

 

　　國際金價迎來強勁反彈，現貨黃金與紐約期金價格同步發力，單日大幅飆升逾3%。現貨金升3%，報每盎司4696美元；紐約期金升3.1%，報每盎司4710美元。

 

　　美匯指數走勢偏軟，盤中一度跌至97.62，其後在98關口附近喘定，較前一交易日回落約0.5%。美元兌日圓匯率繼續於高位整固，交投於157水平附近，日內報156.37，下跌0.9%。　歐元兌美元匯率主要在1.17至1.178區間窄幅上落，日內報1.1753，升約0.5%。

撰文：經濟通國金組

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