異動股｜百濟神州高開4％，首季純利升178倍上調全年收入指引

百濟神州(06160)現價升4.1％，報189.4元，該股成交約22萬股，涉資4131萬元。

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百濟神州第一季淨利潤約2.27億美元，按年大升178倍，每股盈利16美仙。

集團首季度總收入15億美元，按年增長35％，其中核心產品百悅澤收入11億美元，增長38%，百澤安銷售額2.06億美元，增長20%。安進公司授權許可產品銷售額1.42億美元，增長25％。該集團指，GAAP毛利佔全球產品收入89％，升4個百分點，主因百悅澤銷售佔比更高及提升生產效率。至於按GAAP計，研發費用升12％至5.4億美元，銷售及管理費用升21%，至5.5億美元。

百濟神州另更新2026年全年指引，總收入指引為63億至65億美元之間，比之前指引62億至64億美元為高，GAAP經營利潤7.5億至8.5億美元，調高5000萬美元。

現時，恒生指數報26531，升317點或升1.2％，主板成交逾64億元。國企指數報8915，升114點或升1.3％。恒生科技指數報5089，升119點或升2.4％。

撰文：經濟通市場組

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