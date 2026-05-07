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周大福｜發盈喜料全年盈利增最多55%，股價飆逾半成，獲大行唱好仍可追入？

07/05/2026

　　周大福(01929)發盈喜，預期截至今年3月底止全年盈利按年增最多55%，主因金價上漲等帶動毛利率提升，以及嚴格的成本管理帶來營運槓桿效應。周大福發盈喜後獲富瑞及花旗等大行唱好，指其全年盈利符預期，估值吸引，今早（7日）股價飆逾半成，連升兩日，之前其股價表現低迷，可否追入博其繼續反彈？

 

周大福｜發盈喜料全年盈利增最多55%，股價飆逾半成，獲大行唱好仍可追入？

（周大福官網截圖）

 

料全年淨溢利按年增45%至55%　主因金價上漲等帶動毛利率提升

 

　　周大福預期截至今年3月底止全年度淨溢利按年增加約45%至55%，主因金價上漲、零售業務及定價首飾的銷售結構更趨有利，從而帶動毛利率提升；及嚴格的成本管理所帶來的營運槓桿效應。

 

　　不過，周大福早前公布，截至今年3月底止三個月（第四財季），零售值按年跌1.5%。其中內地零售值按年跌8.2%；香港、澳門及其他市場零售值則升56.5%。內地同店銷售升0.2%；港澳市場同店銷售升40.1%，其中香港上升36.8%，澳門則上升50.1%。周大福表示，期內外部不確定性加劇，以及黃金價格處於前所未有的高位且波動顯著的背景下展開，對消費者購買行為造成影響。

 

富瑞：全年純利符預期　予目標價17.2元

 

　　富瑞發表報告指，周大福預期截至今年3月底止全年純利按年增長45%至55%，符合該行預測增長50.8%。預期周大福全年純利將達89億元，銷售額增長4.2%至930億元。公司將增長歸因於毛利率提升及營運槓桿，其中毛利率受惠於金價、有利的銷售組合轉向零售業務及定價產品。該行近日實地視察周大福位於尖沙咀廣東道的全球旗艦店，該店於2026年2月試營運，展示所有標誌性系列包括Rouge、Dawn、Joie，以及黃金家品、與迪士尼及Chikawa等IP合作的全新類別，店內亦設有高級珠寶、HEARTS ON FIRE系列、專為情侶設計的婚慶專區，以及私人VIP區域。

 

　　該行指，根據渠道調查，周大福2027財年第一季至今於內地的同店銷售趨勢維持正面，其中計重黃金產品表現較佳；香港及澳門地區則繼續受惠於人民幣走強。該行予周大福「買入」評級，目標價17.2元。

 

花旗：毛利率見頂風險已大致反映　估值吸引予目標價16.7元

 

　　花旗則指，周大福預計2026財年淨利潤增長45%至55%，符合該行及市場共識預測。管理層將毛利率擴大歸因於金價上升、零售業務與定價珠寶的銷售組合改善，及謹慎成本管理帶來的營運槓桿。預測集團2027財年收入增長1%，較2026財年的3%增長放緩。在佔集團收入81%的內地市場，預計收入將下跌4%，而2026財年為增長1%，主要由於同店銷售增長放緩及持續關閉門市。香港、澳門及海外市場方面，預計收入增長21%，較2026財年的16%增長加快，主要由於受惠於有利的匯率變動以及增值稅政策改變後價差擴大，帶動同店銷售增長加速。

 

　　該行預計，周大福2027財年毛利率將按年下跌5個百分點至27.6%，主要假設金價升幅放緩的負面影響。由於毛利率收縮，經營利潤率將由20.3%下跌5個百分點至15.2%。對沖虧損將由佔收入的6.7%降至1.3%，而融資成本大致持平。因此，預期2027財年淨利潤率將按年保持穩定。雖然投資者憂慮周大福的毛利率可能已見頂，但有關風險已大致反映在股價中。目前其估值對應遠期市盈率預測12倍，股息率達7%，估值吸引，維持「買入」評級，目標價16.7元。

 

　　另里昂稱，上周出席周大福位於曼谷Siam Paragon旗艦店的開幕，該店是頂級奢侈品商場內唯一金飾店。昨日亦到訪其於今年2月開業的尖沙咀旗艦店。周大福自2024年以來全面品牌轉型，包括海外擴張；透過工藝、黃金地段及設有貴賓室的升級零售體驗，助鞏固黃金珠寶領導地位；在高端及入門級別，均推出更豐富的定價珠寶系列等。預測2026財年集團收入按年增長5%，其中中國內地同店銷售增長為6%，港澳為17%。毛利率及經營利潤率分別為31.7%及19.9%，按年分別提升2.2個百分點及3.4個百分點。淨利潤按年增長50%，淨利潤率為9.5%，按年提升2.9個百分點，予「持有」評級，目標價11.2元。

 

周大福｜發盈喜料全年盈利增最多55%，股價飆逾半成，獲大行唱好仍可追入？

（周大福官網截圖）

 

本港3月零售業總銷貨價值升13%　零售協會：低基數下4月或仍錄升幅

 

　　值得一提，政府統計處昨日（6日）公布，3月零售業總銷貨價值臨時估計為339億元，按年上升12.8%，連升11個月，並高於市場預期的9.4%；其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值上升27.2%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月零售額上升，部分原因是去年基數低，而個別行業錄得雙位數升幅，如珠寶金飾上升逾兩成，因金價上升所帶動等。她表示，在基數低的情況下，預計今年4月零售可能仍錄得升幅，惟根據會員調查，半數會員表示生意只有單位至低雙位數上升，表現未如理想，另有三成會員生意有跌幅，其餘是持平。

 

　　謝邱安儀又指，黃金周的五天假期中，首兩天生意及人流最好，第三天已開始回落，第四至五天生意已回復至平日狀況。由於今年長途機票價格上升，香港成為內地客首選旅遊目的地，而黃金周假期人流顯著上升，帶旺傳統旅客區，亦帶動與旅遊相關行業包括化妝品、珠寶金飾等。她續指，黃金周假期後旅客生意會回落，預計5月整體上會平穩，零售額或有增幅，惟憂慮美伊戰爭持續，影響消費氣氛。

 

林家亨：盈利只略勝大行預期現價已反映　再升空間有限

 

周大福｜發盈喜料全年盈利增最多55%，股價飆逾半成，獲大行唱好仍可追入？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，周大福發盈喜預期全年盈利增45%至55%，而外資大行平均預期大約增48%，即周大福的預期只比大行預期稍高，要考慮股價已升至現水平是否值得再追入。而最重要的是，其保歷加通道頂線正處於11.8元，距離現價只有3、4毫，若現價追入扣除來回使費，相反，若於前日插穿保歷加通道底線10.4元時買入，以龍頭股來說值博，現時則已逼近保歷加通道頂線，已不太值博，現價亦已反映盈利上升的預期。

 

　　周大福半日升5.72%收報11.46元，連升兩日，累計升幅8.94%，成交1.27億元。其他金飾股亦普遍造好，周生生(00116)升2.87%報12.18元，周六福(06168)升19.63%報19.44元，六福(00590)升1.95%報22.96元，景福(00280)升1.96%報0.52元。

 

周大福｜發盈喜料全年盈利增最多55%，股價飆逾半成，獲大行唱好仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

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