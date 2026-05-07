異動股｜長和再升逾1％創七年半新高，傳將剝離更多電訊業務

長和(00001)現價升1.3％，報71元，盤中高見71.2元，創2018年10月以來新高。以現價計，該股暫連升4日，累計升幅9.2％。該股成交約287萬股，涉資2.03億元。

（Shutterstock圖片）

據《彭博》引述消息人士報道，長和在以43億英鎊或454.94億元出售Vodafone Three餘下49％股權後，正考慮進一步出售電訊資產，因電訊市場競爭日益激烈兼且成本高昂。

不過消息人士指，長和不會急於在短期內匆忙達成交易，而是希望將資產價值最大化。同時，集團亦可能根據市場狀況而調整策略，將電訊資產上市亦是選擇之一。長和目前在意大利、瑞典及丹麥等多個歐洲市場經營電訊業務，並持有和記電訊香港(00215)的控股權。

現時，恒生指數報26586，升372點或升1.4％，主板成交超過744億元。國企指數報8927，升127點或升1.4％。恒生科技指數報5103，升134點或升2.7％。

撰文：經濟通市場組

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