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新股上市 | 魚子醬企業鱘龍科技申港IPO，去年多賺18%，衝刺港股魚子醬第一股

07/05/2026

　　全球最大魚子醬生產商鱘龍科技向港交所(00388)遞交上市申請，中信証券、中信建投國際為聯席保薦人。若成功上市，將成為港股魚子醬第一股。

 

新股上市 | 魚子醬企業鱘龍科技申港IPO，去年多賺18%，衝刺港股魚子醬第一股

（鱘龍科技網頁截圖）

 

　　於去年，公司收入7.7億元（人民幣．下同），按年升14.9%；純利3.6億元，按年升17.8%；生物資產公允價值調整前毛利率67.7%，按年增加1.4個百分點。

 

　　公司引述機構資料指出，於2021年至2025年，公司魚子醬銷量持續佔據全球市場的30%以上，於2025年達致36.1%，超過全球第二大企業的四倍以上。公司亦創立了國際魚子醬品牌「KALUGA QUEEN（卡露伽）」，並與漢莎航空、新加坡航空、國泰航空(00293)等國際航空公司渠道建立長期深度合作，通過其優質客艙服務推廣自有品牌。公司產品銷往遍布歐洲、美洲及亞太地區的46個國家及地區。

 

　　公司稱，擬集資分別用於水產養殖及產能擴張、現有養殖加工基地技術升級；加強研發能力，升級數字化資訊體系，以推動持續創新並提升支持業務營運的數字基礎設施等。

 

　　公司亦提到，於2023年、2024年及2025年分別宣派股息8160萬元、0元及1.4億元，且於2026年4月宣布向現有股東派發1.4億元股息。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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