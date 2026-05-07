航空股｜美伊終戰有望油價急挫，疊加人幣走強，航空股可再吼？

據報美國與伊朗已接近就結束戰爭達成一份諒解備忘錄，市場憧憬中東石油供應恢復，國際油價隔晚應聲急挫逾7%，航空股集體反彈，中國國航(00753)(滬:601111)、東方航空(00670)(滬:600115)及南方航空(01055)(滬:600029)今日（7日）都飆約半成，國泰航空(00293)亦升逾4%。據悉，燃油成本通常佔航空公司運營支出四分之一，隨著油價回落，加上內地「五一」假期民航客流理想，以及內地七大上市航企首季全部轉虧為盈，疊加人民幣中間價時隔逾三年首次升破6.85關，有利外債重的中資航空公司，航空股或可再吼。

（Shutterstock圖片）

美伊接近達成終戰備忘錄油價暴跌逾7% 伊朗將於48小時內表態

美國政治新聞網站《Axios》報道，美國與伊朗已接近達成一份「一頁式」的諒解備忘錄，隨後伊朗外交部更證實官方正評估美方提出的解決方案。市場憧憬霍爾木茲海峽全面重開，中東石油供應恢復，國際油價應聲插水，紐約期油一度狠瀉13.31%，每桶低見88.66美元，收報95.08美元，仍挫7.03%；布蘭特期油下滑7.83%，收報101.27美元。

隨後《彭博》等媒體報道，伊朗將在未來48小時內表態是否接受諒解備忘錄；據報道引述消息人士指，備忘錄內容包括美方逐步解除制裁，伊方亦須暫停鈾濃縮活動，之後雙方將展開核協議談判，如之後無法達成協議，兩方讓步亦可被撤回。美國總統特朗普表明，如伊朗接受備忘錄則美方會終止軍事行動並解除霍爾木茲海峽封鎖，反之會重啟轟炸行動。

（Shutterstock圖片）

五一假期全國民航運輸旅客1054萬人次 七大上市航企首季全實現盈利

另外，內地剛剛過去的「五一」假期，民航客流保持高位運行。據中國民航局披露的數據，「五一」假期期間（5月1日至5日），全國民航累計運輸旅客1054萬人次，日均211萬人次；航班正常率達97.2%，同比增長7.2個百分點。民航日均客座率達83.9%，同比增長0.8個百分點。針對假期客流「兩頭高、中間低」的潮汐式特徵，民航重點關注1日、5日出行和返程高峰的運力調配，單日客流峰值達到232.5萬人次。

此外，今年一季度，內地七大上市航企全部實現盈利‌，合計歸母淨利潤超過80億元人民幣。其中，海航控股(滬:600221)以17.25億元人民幣淨利潤位列榜首，同比增長534%；中國國航淨利潤錄得17.14億元人民幣，同比增長183.86%；東方航空和南方航空均實現同比扭虧為盈，分別錄得16.33億及14.81億元人民幣；春秋航空(滬:601021)、吉祥航空(滬:603885)及華夏航空(深:002928)則分別錄得9.83億、4.41億及1.34億元人民幣。

中信證券：內地航企首季利潤端符預期 國泰海通：供需已恢復良好

中信證券發表研報指，受高油價減班和需求前置影響，五一民航旅客發送量同比降5.3%，惟一季度航企利潤端符合預期，現階段只待油價企穩。該行又指，在航油價格及供應擾動衝擊下，中方航企對抗短期擾動更具韌性，建議關注中方航企在歐洲及東南亞航線市佔率的進一步提升，以及中期內地民航業格局的潛在新變量。

國泰海通指，今年一季度航司大額增利，反映供需已恢復良好。4月與「五一」假期延續票價升客流降，油價壓力傳導或好於擔憂。地緣油價不改航空「超級周期」長邏輯，油價高位與淡季低谷將提供逆向時機，優選高品質航網客源與高歐線佔比。

瑞銀：內地航企首季業績勝預期 惟次季或因高油價轉蝕

瑞銀稱，內地航空公司首季業績勝預期。國航、東航、南航第一季經常性淨利潤均較去年同期大幅扭虧為盈；春秋航空(滬:601021)經常性淨利潤按年增44%，好過該行及市場預期。

瑞銀預期航空公司第二季營收將持續改善，主要由票價增長驅動；然而，受高油價影響，預計航空公司第二季盈利將大幅下滑。若油價持續維持高位，三大航第二季有可能出現虧損。

人幣中間價時隔逾三年首破6.85關 分析：料延續穩中略升走勢

另值得一提，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8487，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，亦是時隔逾三年首次升破6.85關口。在岸和離岸人民幣今早亦升破6.81關，創2023年2月以來新高。

分析指，美伊談判傳出進展，市場風險偏好繼續回暖，人民幣順勢反彈。有交易員認為，人民幣短期可能觸及甚至升破6.8關口。市場人士並稱，市場風險偏好回暖和節後結匯需求釋放均助力人民幣回升，不過外圍不確定因素仍較大，人民幣整體將延續穩中略升走勢，上行幅度和速度則將受限。

（資料圖片）

李偉傑：三大航可待油價再挨近100美元收集 國泰回至12元以下才考慮

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，要買航空股可再等一等，始終油價是量度中東最新局勢的探熱針，雖然隔晚紐約期油曾跌穿90美元，但於今日亞洲時間維持約95美元，相信大家都在等待更具體的簽和平協議時間，始終霍爾木茲海峽仍然封閉，中國方面與伊朗會面後才傳出協議有望達成，但大家都仍等最終雙方會否反口或維持僵持格局，若短期油價回至90美元以下，航空股可能才正式有更強資金流入。之前4月中時油價也曾在85至90美元穿梭，但隨後再反彈，始終霍爾木茲海峽是較複雜問題，期望正式解決，油價真正回落，到時就可再買航空股。

李偉傑又指，雖然人民幣升值及「五一」黃金周客流理想都屬正向，但面對高油價情況，三大中資航空公司沒做燃油對沖，某程度油價上升對其有直接影響，儘管燃油附加費等措施對此有所彌補，但買機票意欲及成本都受一定影響，所以航空股反而待油價再挨近100美元時才「儲番貨」會較好，而事件在24小時內再有變化不出奇，若對航空股有興趣也可現時先買一注，待油價挨近100美元再加注，博美伊談判真的可以達成理想結果，到時有更好的反彈機會。

另李偉傑指，國泰股價沒那麼受油價影響，3月起由13元跌至11元，跟著就開始反彈，但大家未摸清其燃油對沖合約在油價如此大波動情況下會展現出甚麼成績，但既然股價已反彈，再高追吸引力不太高，其實國泰過去也有做燃油對沖，但能見度低，未知其倉位如何，也不知油價急升時會否賺更多抑或虧損減少，寧願待其回到12元以下才考慮。

國航今日升5.4%收報5.27元，東航升4.89%報4.29元，南航升5.05%報4.37元。國泰則升4.72%報12.66元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







其他航空股相關新聞：

大行報告 | 摩通唱好兩國營房企，兩大行追蹤瀾起科技

【新股上市】魚子醬企業鱘龍科技申港IPO，去年多賺18%，衝刺港股魚子醬第一股

《Ａ股焦點》美伊或就結束戰爭達成協議，國際油價急跌，民航股走強

《異動股》三大民航漲半成國泰升3%，憧憬美伊停戰國際油價急挫

【中東戰火】阿聯酋航空環球航線網絡恢復至96%，每周營運逾1300班航班





【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票