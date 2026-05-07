3分鐘熱炒股點評｜周大福料全年多賺逾五成，專家指增幅僅微超預期
07/05/2026
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2026 14:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2026 14:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2026 14:20
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LME張柏廉料今年香港增一至兩個新倉庫，金屬儲存量最多擴至3萬噸
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