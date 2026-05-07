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3分鐘熱炒股點評｜周大福料全年多賺逾五成，專家指增幅僅微超預期

07/05/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　 立即去片：https://youtu.be/TEy43NCMZPU

 

 

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