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港股 | 午市前瞻 | 北水彈出彈入不代表看淡港股，電訊股或跑輸大市但必定穩陣

07/05/2026

　　在「習特會」前美伊問題可能出現破局轉機，據報美國與伊朗已接近達成協議停戰，隨後伊朗外交部更證實官方正評估美方提出的解決方案。消息傳出後市場情緒急漲，油價急挫，美股隔晚急升，日股復市追落後飆升半成，韓股盤中跌轉升。港股在外圍利好下突破橫行區間，恒指高見26642點見自2月27日以來新高，半日收報26623，升410點或1.6%。恒生中國企業指數報8937，升137點或1.6%。半日主板成交近1658億元，北水早段表現穩定，港股通淨流出22億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 北水彈出彈入不代表看淡港股，電訊股或跑輸大市但必定穩陣

 

黃偉豪：港股跑輸區內大有潛力追落後，形勢明朗後料北水仍願入手港股

 

　　美媒報道美伊正接近達成一份諒解備忘錄，伊朗外交部證實官方正評估美方提出的解決方案，並將在48小時內表態是否接受。市場樂觀情緒升溫，隔晚紐約期油挫穿百美元關口，美股道指升超1%脫離修正區間。

 

　　今早（7日）亞太區股市普遍造好，日股黃金周連休三日後復市追升逾5%，台股升逾2%，韓股破頂後小幅回吐。港股昨日（6日）升破百天線後追落後，半日再升近400點挑戰26500關口。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，目前港股走勢大有機會企穩26500，雖然始終仍要觀望美伊局勢，但港股一直跑輸區內股市，在利好引發之時便有追落後支持。如港股這次能守穩26500，則後市可望挑戰27000。

 

　　不過他補充，港股大市突破與否，仍要視乎資金面能否配合。今年以來北水對港股情緒稍降，年初至今港股北水淨流出日數明顯較去年下半年增加。黃偉豪稱今年起北水在港股「彈出彈入」情況增加，因為港股在修復後估值已重返合理水平，已非早前「超值」水平，故態度轉向審慎亦理所當然。他不認為北水淨流出日數增加便等於北水看淡港股，因為逢大市跌低時，可以觀察到北水仍有撈底意欲，預期在大市氣氛變得更為明朗後，恒指走勢轉好，北水仍會願意加倉港股，推動港股向上突破。

 

電訊股升市不吸引，惟仍屬鎮倉之選

 

　　《彭博》引述消息人士報道，長和(00001)在以43億英鎊或454.94億元出售VodafoneThree餘下49%股權後，正考慮進一步出售電訊資產，因電訊市場競爭日益激烈兼且成本高昂。長和近年積極剝離多範疇資產，其中佔比較多的電訊行業更時有大刁；頻頻套現增加現金量，令市場對公司估值有所提升，公司股價自去年起明顯行出升勢，去年升近35%後，今年至今已再升超過35%，創七年半新高。

 

　　針對長和減持電訊業務行動，黃偉豪不認為是環球電訊行業轉淡跡象，他認為即使電訊業內也要按地區劃分，長和剝離的業務大多位於歐洲，該區內業務經多年發展後盈利增長空間不大，套現增持現金反而有利應對日益波動市場風險，吸引資金追捧長和本身。相對上，中國電訊業由三大巨頭主導，建立起來的壁壘與歐洲市場所面對的競爭與盈利縮窄不同，故中國市場的電訊業與海外市場當有不同看法，他對中國電訊行業中長線看法維持正面。

 

　　近期市場熱捧光通訊概念，黃偉豪坦言新科技尤其光纖發展的確會衝擊電訊行業，加之早前內地上調電訊業服務稅亦明顯削弱電訊股的獲利預期。不過他指出，電訊企業固有業務表現非常穩定，新衝擊未至於撼動長期盈利表現，以長線投資及收息角度而言仍是不錯選擇。

 

　　在電訊股集體大調整過後，近期股價明顯喘定回穩，黃偉豪指現時的確為部署作收息之用的合理水平。不過他亦表明因應上述因素，在大市反彈上揚之時，電訊股走勢無可避免跑輸大市，但好在走勢與派息都穩定。故此他不建議過於重倉電訊股，以免削弱投資組合的增長能力。他認為收息股可佔倉位約三成，其中電訊股可佔總倉位的5%至8%，作為鎮倉之選。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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