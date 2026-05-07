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LME張柏廉料今年香港增一至兩個新倉庫，金屬儲存量最多擴至3萬噸

07/05/2026

　　港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）在香港的倉庫網絡自去年7月中投入運作，至今7家營運商經營15個LME認可倉庫，合共儲存約2.5萬噸金屬。LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）表示，預計今年香港只會再增加一至兩個新倉庫，坦言土地問題仍是最大挑戰，合適地方已所剩無幾。

 

LME張柏廉料今年香港增一至兩個新倉庫，金屬儲存量最多擴至3萬噸

（LME網頁截圖）

 

　　他估計，香港金屬儲存容量最多擴至3萬噸，若要達到亞洲區內如南韓光陽、新加坡或者台灣高雄平均存放20至25萬噸金屬的水平，則需要尋覓新土地和建造新的倉庫。他認為，北部都會區是合適的倉庫地，因大部分與中國內地交易主要靠貨車運輸，該區鄰近中國內地，有地理優勢。

 

　　不過，張柏廉提到，倉庫通常由土地發展商建造，再交由營運商經營，而倉庫對樓面承重力要求高，對地主而言不一定是利潤最大化的項目，因此需要與港府、業界等共同合作，重申建設金屬倉庫對大宗商品生態圈，以至香港經濟的好處，令外界更明白金屬倉庫的經濟效益。

 

港交所陳翊庭：地緣政治不明朗全球投資者尋求多元化配置，資金流向增長潛力龐大的亞洲及香港

 

LME張柏廉料今年香港增一至兩個新倉庫，金屬儲存量最多擴至3萬噸

（Shutterstock圖片）

 

　　港交所行政總裁陳翊庭在倫敦金屬交易所亞洲金屬研討會致辭表示，獲港交所旗下LME認可的香港倉庫數量，已由去年首批的4個增至15個，現時正接近飽和，形容是建立實物市場聯通的重要里程碑。

 

　　她指出，本港資本市場和LME有色金屬市場表現強勁，原因之一是地緣政治不明朗，促使全球投資者打破過往地域上高度集中的習慣，轉而尋求多元化配置，資金因而流向增長潛力龐大的亞洲及香港。

 

　　陳翊庭提及，LME致力於持續進步，推出的新交易平台吸引新成員，並提到中信里昂證券英國（CLSA UK）日前正式成為會員。此外，LME將於今年稍後推出電子期權，並已引入包括離岸人民幣（CNH）在內的抵押品服務。集團亦就實物市場基礎設施優化進行諮詢，推進「可持續金屬溢價」的定價計劃。

 

　　陳翊庭指出，港交所委任張明為董事總經理及大宗商品業務主管，張明將協助制定區域大宗商品業務的長遠戰略，目標是在亞洲構建全面的大宗商品生態圈。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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