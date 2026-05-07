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恒生投資：對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股

07/05/2026

　　恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程表示，該行對港股維持中性觀點，並延續「出口仍然是內地經濟的主要引擎」的看法。相對而言，內需方面則有待新的催化劑。在整體宏觀經濟表現穩健的背景下，該行預期短期內政府更傾向於優化政策，而非採取大規模的刺激政策。

 

恒生投資：對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股

恒生投資董事兼行政總裁黃勁峯（左）及恒生投資投資總監蘇浩程（右）

 

　　在港股方面，他認為，高息股和低波幅風格受捧，表現領先；動量股和成長股表現落後，說明在港股，投資者的配置偏好更加保守，傾向於收息與穩健。亞洲除日本市場及美股，動量股和成長股跑贏，顯示投資者更加進取。

 

　　他表示，港股過去五年多數時間較其他市場更為波動，對以收益為目標的投資者，在波動市況下可考慮備兌認購等收益型策略；一般而言，當市場波動與隱含波動率上升時，期權金水平往往較高，有助提升收益潛力（惟實際派息水平仍會受波動變化影響）。

 

　　對於中港市場，他建議，續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動的科技及出口相關股。

 

料美國年內或減息兩次，相對看好美股日股

 

　　蘇浩程表示，美國通脹可控，惟就業仍有壓力，目前市場缺乏方向，預計年內或有機會減息兩次。

 

　　他提及，市場情緒在今個月有所改善，關注焦點回歸到企業基本面。儘管伊朗相關局勢仍存在不確定性，但短期對宏觀及企業盈利的直接衝擊有限。美股創新高主要由科技板塊帶動。盈利增長是推動股市可持續上漲的主要來源，因此如果美股今年能夠維持強勁的盈利增長，將有望支持在今年餘下時間的表現。在風險偏好維持中性的環境下，股票相對債券的邊際吸引力略勝一籌。不過，地緣政治消息仍可能令市場反覆，預期市場將維持一定波動。

 

　　在區域方面，他指出，亞洲表現或持續分化，韓國與台灣仍受AI需求帶動；部分東盟市場或相對偏弱。內地經濟數據穩健增長，但市場仍在等待更明確的政策催化劑。整體而言，美國與日本的市場表現仍相對正面。在組合層面，建議維持分散配置，避免過度偏重股票或債券，亦不宜集中單一地區或單一資產類別，以提升組合的抗波動能力。

 

　　他提及，對股票看法較為樂觀，在股票方面，相對看好美股、日股及全球科技股；對中國、亞洲新興市場股市持中性看法；相對看淡歐洲股市。在債券方面，維持看好亞洲投資級債券；上調亞洲高收益債券至中性看法。他建議，在個人財富中維持5-10%黃金配置。

 

恒生投資推出兩隻備兌認購期權主動型ETF

 

　　恒生投資將於明日推出「恒生國指備兌認購期權主動型ETF」(03519)及「恒生科技備兌認購期權主動型ETF」(03589)。兩隻新ETF旨在於市場波動環境下為投資者帶來收益，結合股票投資與主動備兌認購期權策略，目標提供每月派息。

 

　　「恒生國指備兌認購期權主動型ETF」投資於在港上市內地企業，而「恒生科技備兌認購期權主動型ETF」則聚焦於在港上市的科技公司。除股票股息外，兩隻ETF亦會透過分別主動出恒生中國企業指數及恒生科技指數認購期權，獲取期權金收入，以提升投資組合收益率，協助投資者把市場波動轉化為潛在收入。備兌認購期權策略在市場大幅上升時，可能會限制上行參與度。

 

　　恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁黃勁峯表示，市場持續波動，很多投資者都希望投資方案可帶來收益之餘，亦可抵禦風險。該行很高興推出全新備兌認購期權主動型ETF，既可與該行現有的高收益產品組合互補，同時進一步擴闊恒生投資多元化的ETF產品選擇。透過主動管理賣出等價及價外的認購期權，兩隻ETF旨在提高潛在收益，同時抵銷部分相關股票持倉的下行波動，在市況橫行和市場下跌時，其表現有機會跑贏被動指數策略，波動率亦更低。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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